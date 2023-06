Scaloni ventiló su cuenta pendiente en la Selección Argentina: "Nos quedamos con las ganas"

Lionel Scaloni ventiló su cuenta pendiente en la Selección Argentina, tras los amistosos frente a Australia e Indonesia en la doble fecha FIFA. La sorpresiva revelación del entrenador.

Lionel Scaloni dialogó con la prensa después de la victoria por 2-0 de la Selección Argentina frente a Indonesia en el amistoso. Allí, el entrenador de 45 años ventiló su cuenta pendiente en esta doble fecha FIFA, que también tuvo el triunfo ante Australia por el mismo resultado. Además, se mostró feliz por haber podido probar a algunos jóvenes con esta camiseta a futuro.

En el breve diálogo con TyC Sports tras el encuentro en Yacarta, el DT sorprendió cuando reconoció que le hubiese gustado citar a más jugadores en la última convocatoria. El director técnico de "La Albiceleste" no pudo hacerlo por diferentes circunstancias, aunque así y todo prefirió resaltar el costado positivo de la extensa gira por Asia.

Scaloni admitió que le hubiese gustado citar a más jugadores a la Selección Argentina

Una vez concretada la victoria en Indonesia, el santafesino aseguró que se llevó "sensaciones positivas" y así lo explicó: "Porque la sacamos adelante, no era fácil porque el segundo rival no era conocido". En esa dirección, resaltó que "los chicos lo afrontaron bien, con mucha actitud, y es un buen balance". Con relación a los jóvenes que van teniendo rodaje como Facundo Medina, Facundo Buonanotte y Alejandro Garnacho, destacó que "la idea era esa: que jueguen, que sumen minutos. Más allá del resultado, del juego, la idea era que disfruten y no apurarlos".

Acerca del desarrollo del encuentro, con el planteo ultradefensivo del local, el DT opinó que "lo táctico queda en un segundo plano cuando el rival se te mete atrás". De hecho, admitió: "Pensábamos que iba a jugar totalmente diferente. Algunas pruebas que hicimos tuvimos que cambiarlas, pero lo más importante era que los chicos jugaran como si fueran las Eliminatorias". "Algunos partidos van a ser así, nos van a jugar así, y por eso nos sirven. Por momentos fue demasiado cortado el partido, pero cada uno tiene sus armas y lo jugamos como lo teníamos que jugar", remarcó el estratega.

La formación de la Selección elegida por Scaloni para el amistoso en Indonesia.

Sobre las actuaciones de Garnacho y Buonanotte, por ejemplo, Scaloni afirmó que "tienen que tener tranquilidad" y expresó: "Son chicos jóvenes que van a seguir teniendo minutos si lo creo conveniente. No los quiero apurar, quiero ir paso a paso". "Hemos hecho un par de retoques de los que vinieron del Mundial, estamos dispuestos a seguir mirando chicos sin mirar el DNI", profundizó el santafesino.

Con relación a los futbolistas que pudieron haber estado pero no fue posible, el DT valoró "haber hecho jugar a estos chicos jóvenes", aunque al mismo tiempo aclaró: "Nos quedamos con las ganas de haber sumado a algunos del Sub 20, que por un tema de tiempos no pudimos porque los chicos estaban allá (en Argentina por el Mundial)". Y reiteró que lo más trascendente en estos casos es que los jóvenes "estén tranquilios, en un ambiente sólido".

En el cierre de la charla, al entrenador le consultaron por el supuesto cambio en el estilo de juego propio y de los rivales luego del título conseguido en Qatar 2022. No obstante, el exfutbolista hizo hincapié en que "Argentina siempre juega de una manera determinada" y puntualizó: "Si no éramos campeones del mundo, hubiera sido igual". De hecho, repitió que "Argentina siempre fue una de las más grandes, importantes" y concluyó: "Sinceramente creo que Argentina tiene que salir a jugar siempre de la misma manera".

Quiénes son las dos figuras de la Selección Argentina Sub 20 a las que Scaloni no pudo convocar

De acuerdo con la información de Gastón Edul en TyC Sports, los apuntados por el DT para estar en esta nómina en la Absoluta eran Alejo Véliz y Matías Soulé. Sin embargo, tanto el centrodelantero de Rosario Central como el mediapunta de Juventus no pudieron estar por el calendario apretado tras su participación en la Copa del Mundo de la categoría en Argentina.