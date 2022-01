Scaloni realizó un pedido especial para los hinchas que vayan a la cancha contra Colombia: "Basta"

El DT de la Selección Argentina habló en conferencia de prensa y pidió expresamente para que no ocurra algo que le genera mucha molestia.

La Selección Argentina jugará el martes a las 20.30 contra Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar. El entrenador del combinado argentino, Lionel Scaloni, habló en conferencia de prensa y aprovechó para realizarles un pedido especial a todos los hinchas que vayan al estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

"Que la gente mañana vaya a alentar a la Selección Argentina y no a insultar al rival. Basta de cantos de racismo y situaciones negativas", expresó el director técnico de 43 años.

El mensaje de Scaloni va en línea con una campaña lanzada por la AFA, de la que participó el defensor Nicolás Tagliafico, quien también pidió respetar al rival. "No a la discriminación, no a la xenofobia y no al racismo. Somos todos hermanos", expresó en un video subido a las redes sociales oficiales de la Selección Argentina.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino están tratando de realizar un recibimiento, al rival de turno, diferente al sufrido recientemente en Chile. "En Argentina tenemos que tratar a nuestros países vecinos de la mejor manera", expresó el volante Rodrigo De Paul en la conferencia de prensa después del triunfo por 2 a 1 en Calama.

Hay una expectativa muy grande en Córdoba por ver al equipo campeón de América, por más de que mañana cuente con muchas bajas de su habitual formación titular.

En rueda de prensa Scaloni valoró el grupo armado y cómo hacen frente a las adversidades de cada partido. "La muestra de compromiso del equipo es increíble. Ante las dificultades, deben redoblar esfuerzos y aportar su granito de arena para que el partido sea como el del otro día", manifestó el director técnico.

La Scaloneta lleva 28 partidos invicta y ya está clasificada al Mundial de Qatar. Por eso, el entrenador marcó que "el resultado hoy para nosotros no es tan importante" y que la prioridad es ver "la respuesta de todos los jugadores, como viene pasando siempre".

El entrenador nacido en Pujato, Santa Fe, no confirmó el equipo para enfrentar a Colombia, pero aseguró que, además de los cambios obligados por las sanciones, esperará hasta último momento la evolución de Alejandro "Papu" Gómez y Lucas Ocampos, que vienen con problemas en sus tobillos. Tampoco descartó alguna variante más, como el ingreso de Gonzalo Montiel por Nahuel Molina.