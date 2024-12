Scaloni, atento: a Nico Paz lo quiere un gigante de Europa para sacarlo de Real Madrid

Nico Paz, joya de la Selección Argentina, podría seguir su carrera en un gigante de Europa y hay alarma en Real Madrid.

Nico Paz está teniendo una gran temporada en el fútbol europeo y ya despertó el interés de un gigante. La joya de la Selección Argentina, que se encuentra a préstamo en Como, es seguida por Inter de Italia y haría una oferta al Real Madrid, club dueño del pase del argentino.

Según reveló el medio La Gazzetta dello Sport, Inter está interesado en el talentoso zurdo, de 20 años, que se encuentra como cedido hasta final de temporada en el conjunto italiano de la Serie A, que es dirigido por le español Cesc Fábregas.

Sin embargo, el conjunto en el que juega Lautaro Martínez no la tendrá fácil para quedarse con el oriundo de Santa Cruz de Tenerife. Es que Real Madrid posee una cláusula de recompra de 12 millones de euros por el mediapunta para hacer efectiva a mitad de temporada, y no esperar su regreso a cuando finalice la misma.

Si bien Paz llegó a Como con la idea de sumar minutos, tuvo una explosión inmediata y se ganó la titularidad rápidamente en la Primera División italiana, por lo que obligó a la "Casa Blanca" a repensar su idea de dejarlo cedido.

En caso de que el equipo madridista no ejecute la cláusula, Inter iría con todo por el argetnino y realizaría una oferta en los próximos días para quedarse con el 100% de su ficha. Incluso, el DT interista, Simone Inzaghi, dio indicios que viene siguiendo al joven: "Tiene calidad, un buen físico y un gran pie. Tendrá una grandísima carrera. No lo conozco, pero me hablaron muy bien de él también a nivel humano”.

En lo que va de la temporada en el "Viejo Continente", el hijo de Ariel Paz, exjugador del seleccionado argentino, Newell's Old Boys y Tenerife, lleva disputados 15 encuentros, en los que marcó dos goles y brindó cuatro asistencia.

Por qué Nico Paz eligió jugar en la Selección Argentina y no en España, su país natal

Nico Paz, una de las jóvenes promesas del fútbol, sorprendió al mundo del deporte al tomar la decisión de representar a la Selección Argentina en lugar de España, su país natal. Nacido en Tenerife en 2004, el talentoso mediocampista del Real Madrid tenía la opción de jugar para ambos países debido a sus raíces familiares.

A pesar de haber crecido en suelo español y haber tenido la oportunidad de integrar las categorías juveniles de la selección de España, Paz eligió vestir la camiseta albiceleste, algo que generó mucha expectativa en Argentina.

Nico Paz y sus raíces argentinas

La principal razón detrás de su elección está profundamente ligada a sus raíces familiares. Nico Paz es hijo de Pablo Paz, exfutbolista argentino que jugó en la Selección y fue parte del plantel que participó en el Mundial de Francia 1998. El vínculo con Argentina fue siempre muy fuerte para Nico, quien desde chico mantuvo una conexión emocional con el país de su padre. Según declaraciones del propio jugador, el amor por la camiseta albiceleste viene de familia, ya que creció viendo partidos de la selección y escuchando historias sobre su historia y pasión.

Aunque nacido y criado en España, Paz siempre sintió un profundo respeto y admiración por el fútbol argentino, que se caracteriza por su competitividad, intensidad y pasión inigualable. Su deseo de seguir los pasos de su padre y representar al país sudamericano terminó siendo un factor decisivo.

La influencia de Lionel Scaloni

Otro aspecto importante en su decisión fue la confianza que le brindó Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección Argentina. Scaloni, quien fue fundamental en la renovación del equipo y en la búsqueda de jóvenes talentos, se comunicó personalmente con Paz para hacerle saber que lo tenía en cuenta para el proyecto a futuro de la selección mayor. Esta muestra de interés y el proyecto deportivo a largo plazo de Argentina convencieron al joven futbolista de que su lugar estaba en el equipo albiceleste.

Desafíos y expectativas

Si bien Paz podría haber tenido una trayectoria destacada con la selección de España, su decisión de elegir Argentina muestra su compromiso y convicción. El desafío de representar a uno de los equipos más importantes del mundo es enorme, pero Nico parece estar preparado para ello. Su inclusión en las categorías juveniles y, potencialmente, en la selección mayor le permitirá desarrollarse en un ambiente altamente competitivo. Con apenas 20 años tiene futuro prometedor, y su decisión fue aplaudida tanto por los aficionados como por los analistas deportivos.