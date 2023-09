Sacan a la luz qué pasó con el Papu Gómez en la Selección Argentina: "Sensible"

Revelaron qué fue lo que realmente sucedió con el Papu Gómez en la Selección Argentina, ante los rumores de la ruptura con el plantel tras el título en el Mundial de Qatar 2022.

Alejandro "Papu" Gómez no volvió a ser convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina después del título en el Mundial de Qatar 2022, por lo que continúan los rumores acerca de una ruptura entre el mediocampista y el resto del plantel. En este sentido, está latente la versión -jamás confirmada- de que el futbolista realizó magia negra en contra de algunos compañeros en la previa a la máxima cita y divulgó a la prensa los detalles de una reunión que en realidad había sido privada entre los jugadores.

En ese contexto, el periodista de El Trece y TN (Todo Noticias), Juan Etchegoyen, aseguró que tiene información confidencial al respecto aunque todavía no puede darla a conocer porque es "muy, muy sensible". Lo concreto es que el ex Arsenal y San Lorenzo jamás regresó a la "Albiceleste" y hasta reconoció que analiza la posibilidad de retirarse a los 35 años.

Qué pasó con el Papu Gómez en la Selección Argentina

En el marco de la habitual sección de #JuanContesta a través de las historias en su cuenta oficial de Instagram (@juanetchegoyen), el reportero les respondió las preguntas a algunos de sus 152.000 seguidores. Fue entonces cuando de ellos le preguntó: "¿Podrías contar un poquito más de lo que pasó con el Papu Gómez y la Selección? Por favor". Por lo tanto, la respuesta del volante reaccionó: “Voy a hablar con mi abogado a ver si puedo contar mi información no teniendo pruebas porque es una versión muy, muy sensible”. Y concluyó: “Luego les diré si puedo darlo o no”.

La información "sensible" sobre lo sucedido con el Papu Gómez en la Selección.

El Papu Gómez admitió que analiza el retiro: "No quiero acabar amargado"

El propio jugador de 35 años sembró dudas acerca de su futuro como profesional dentro de la cancha, tras haberse marchado de Sevilla en libertad de acción a mediados de 2023: “Estoy disfrutando de mi estancia en Sevilla, pero estoy esperando la oportunidad adecuada". "Si no llega, podría considerar retirarme... Lo di todo por el fútbol y no quiero acabar amargado”, declaró en una entrevista al periodista Matteo Spini, del diario Eco Di Bergamo. Acerca de sus logros en los últimos tiempos con la camiseta nacional, el ex Atalanta recordó: “Mirar hacia atrás y darme cuenta de que gané un Mundial sigue siendo surrealista... me hace darme cuenta de que todo el arduo trabajo y la dedicación en mi carrera han dado sus frutos de una manera que nunca imaginé”.

