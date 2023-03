Rodrigo De Paul reveló su enojo por la filtración de un dato clave en el Mundial

El jugador argentino hizo hincapié en la situación que le tocó vivir en el Mundial cuando un periodista filtró una información.

A tres meses de haber ganado la Copa del Mundo en Qatar, Rodrigo De Paul reveló uno de los misterios más grandes del torneo. El mediocampista contó lo que ocurrió en la previa del de la Selección Argentina partido con Países Bajos y reveló por qué había estado en duda para el encuentro ante el equipo europeo.

La duda más grande sobre lo ocurrido en el Mundial de Qatar pasó en la previa del partido con Países Bajos, ya que Rodrigo De Paul estaba prácticamente afuera del partido y -además- se especulaba con un posible adiós del torneo. Sin embargo, todo cambió en un par de horas. En principio, el "motorcito" reveló en una charla con Gastón Edul que "lo más difícil era la incertidumbre de no saber si me perdía el Mundial, si era un partido, si arriesgar me hacía no poder estar en los partidos que quedaban si pasábamos".

Más allá de esa incertidumbre, lo cierto es que Rodrigo De Paul contó que trató de salir de esa negatividad con una idea fija. En la previa del partido con Países Bajos, un periodista -del cual no dio el nombre- lo vio con un vendaje mientras estaba en la concentración. Y ese fue el mismo que lanzó -en primicia- que De Paul se perdía todo.el torneo. De esta forma, en charla con Morena Beltrán, reveló que hubo una frase que lo motivaba a seguir: "Tengo que jugar por este hijo de puta...". Esa fue la rase que lo mantuvo activo, aunque no se animó a dar el nombre.

La formación de la Selección Argentina vs. Curazao en el amistoso

De esta manera, en principio, el equipo dirigido por Scaloni saltará a la cancha con "Dibu" Martínez; Montiel, Otamendi, Lisandro Martínez, Acuña; De Paul, Paredes, Palacios; Messi, Lautaro Martínez y Di María. En tanto, en el complemento podría ser el turno de otros campeones del mundo como Armani o Rulli, Germán Pezzella, Juan Foyth, Guido Rodríguez, Dybala, "Angelito" Correa o Almada. Dos casos diferentes son los de "Nico" González y Giovani Lo Celso, que ya eran parte estable del plantel de "La Albiceleste" Mayor y se perdieron la Copa del Mundo simplemente porque no estaban en plenitud desde el aspecto físico. Tal vez ellos también ingresen un rato en el partido.

Con Joaquín Correa, Alejandro "Papu" Gómez y Alejandro Garnacho afuera por sus lesiones, habrá que ver si el cuerpo técnico se decide a darles minutos en el segundo tiempo a sus apuestas más jóvenes de recambio como Nehuén Pérez, Lautaro Blanco, Máximo Perrone, Facundo Buonanotte, Valentín Carboni, Emiliano Buendía y Giovanni Simeone.