Riquelme humilló a Van Gaal tras el Topo Gigio de Messi: "No tenés chances"

Juan Román Riquelme elogió a Lionel Messi por hacer el Topo Gigio contra Van Gaal, entrenador que padeció en su etapa como jugador de Barcelona. El picante comentario del vicepresidente e ídolo de Boca hacia el DT de la Selección de Países Bajos.

Juan Román Riquelme lanzó un gran elogio para Lionel Messi por su Topo Gigio contra Louis Van Gaal en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. El mejor del planeta convirtió el segundo gol de penal en el partido ante Países Bajos, fue a festejarlo directamente contra el entrenador neerlandés y se vengó de sus dichos contra el ídolo de Boca Juniors. En esta ocasión, el vicepresidente del "Xeneize" tuvo la oportunidad de opinar del tema y destacó al 10 campeón del mundo.

En diálogo con Sebastián "Pollo" Vignolo en ESPN F90, Román no dudó al recordar ese momento de la Copa que ganó la "Albiceleste". Es que el estratega no sólo ninguneó a Riquelme en su paso por el Barcelona en la temporada 2002-2003, sino que antes del encuentro ante la "Scaloneta" cargó contra la "Pulga". Estos fueron motivos suficientes para que el directivo "Azul y Oro" hable del tema y no se guarde lo que pensaba.

En principio, ante la pregunta del "Pollo" sobre qué sintió en ese instante, Riquelme contestó: "Creo que algo había declarado Van Gaal de que en el Mundial pasado (2014) no la había tocado. Hay cosas que no pueden pasar en el fútbol. Con el mejor no te podés enojar porque es peor. No tenés chances de ganarle, es imposible. La declaración de él fue mejor para Argentina. Y porque tiene una ventaja. Messi se enoja pero no pega una patada, se enoja jugando a la pelota".

Por otro lado, con respecto al desempeño de la Selección en el Mundial de Qatar 2022, Román opinó: "Quiero darle las gracias a los chicos por lo que nos regalaron. A los que les gusta el fútbol fue hermoso que Messi levante la Copa. Pocas veces pasó en el fútbol que el mundo esté de acuerdo en que tenía que ganarla". Además, el ídolo contó lo que habló con el mejor del mundo durante el torneo: "Hablo de vez en cuando, no lo molesto mucho y tenemos una gran relación. Le escribí cuando terminó el primer partido y cuando terminó la final. Lo consiguió, así que es maravilloso. Le gusta competir, juega como los de antes, él juega a la pelota como en el barrio. No le duele nunca nada".

Riquelme ponderó a Messi tras el gesto a Van Gaal.

Paredes reveló lo que le dijo a Messi en el abrazo del título mundial ante Francia

Un mes después del cotejo que la "Scaloneta" ganó tras los tiros desde los doce pasos, Leandro Paredes dialogó con TyC Sports. Ante la pregunta de uno de los periodistas presentes, el jugador respondió sobre lo que vivió y cómo fue esa charla con el mejor del planeta. Además, el mediocampista surgido de las inferiores de Boca Juniors se refirió a la importancia de quedarse con la Copa del Mundo y lo que significó.

"En ese momento lo único que se me vino es decirle: 'Sí, somos campeones del mundo'. Era como decir lo conseguimos, lo logramos, era lo que queríamos. Él nos abrazaba y lo único que nos decía era 'Gracias a todos por darme esta alegría'. Yo cada vez que lo veo o que hablo del tema se me pone la piel de pollo y me dan ganas de llorar de todo lo que vivimos y lo que pasó. Lograr lo que logramos fue realmente increíble", aseguró Paredes en la mencionada entrevista sobre lo que compartió con Lionel Messi.