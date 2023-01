Ricardo Gareca llenó de elogios a Scaloni: "En la mesa de los grandes"

El exentrenador de Perú lo comparó con César Luis Menotti y Carlos Bilardo, luego de la consagración en Qatar 2022.

Ricardo Gareca alabó el trabajo de Lionel Scaloni en la Selección Argentina luego de la consagración en el Mundial de Qatar 2022 y se animó a colocarlo a la altura de César Luis Menotti y Carlos Bilardo. Destacó que, a pesar de ser joven, supo manejar de manera correcta al plantel.

El "Tigre", que se encuentra en una parate de la actividad profesional tras un exitoso paso por el seleccionado peruano, analizó el rendimiento del seleccionado argentino, reconoció las cualidades de Scaloni para alcanzar la tercera estrella en la historia argentina y hasta se animó a hablar de lo que se le vendrá al oriundo de Pujato en su carrera.

Qué dijo Ricardo Gareca sobre Lionel Scaloni

"Siempre hay casos de excepción. Scaloni es una excepción. Más allá de la capacidad, que es incuestionable, Scaloni comienza su carrera deportiva. Tuvo un comienzo soñado. En la mesa de los grandes, va a quedar en la historia argentina como un campeón del mundo. Ahora comienza su carrera deportiva", manifestó Gareca en diálogo en el programa TyC Sports Verano, al ser consultado sobre el hito logrado por el entrenador.

Luego, el DT de 64 años expresó que, de aquí en más, tiene que seguir acumulando experiencia para crecer: Más allá de todo esto, si él no se prepara, si todo esto no lo acumula como experiencia y no tiene los pies sobre la tierra -que estoy seguro que lo tiene, como todo su comando técnico- él comienza una etapa maravillosa como técnico. A partir de ahí tiene que hora tiene que sostenerse entre los mejores. No sé si será en su nueva etapa en la selección o donde quiera dirigir, a partir de ahí tendrá que seguir demostrando. A los ganadores, los mejores, se les exige cada vez más. El éxito es bastante difícil, complicado: tiene una cara buena y una mala".

Para finalizar, el exjugador de Boca Juniors y River Plate remarcó que Scaloni haya sido compañero del mejor juagdor del mundo en su etapa de jugador fue un plus para empezar con el pie derecho. "No te olvides que Scaloni y Messi fueron compañeros. Tenían un conocimiento. No sé si tendrían alguna amistad que quizá pudo haber influído. Con el cuerpo técnico anterior también había relación. Pudo haber influído para que se le diera la responsabilidad de continuar al frente de la Selección. Es excelente lo que han hecho. Mucho tiene que ver el cuerpo técnico".