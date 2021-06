Reapareció Bilardo para celebrar los 35 años de la última Copa del Mundo que ganó Argentina

Se cumple un nuevo aniversario de la final del Mundial de 1986 y el ex DT de la Selección dejó un mensaje especial en redes.

El 29 de junio se cumplen 35 años de la Copa del Mundo de México, último título mundial conseguido por la Selección Argentina con Carlos Bilardo como entrenador. Sobre el cierre del día, luego de varias imágenes en redes sociales y videos recordando aquel encuentro vs. Alemania, con victoria 3-2 en el estadio Azteca, reapareció el histórico DT para dejar un mensaje especial. Quien en marzo pasado cumplió 83 años, recibió todo el amor de la gente y la alegría por volver a verlo.

Sentado en un sillón, posiblemente filmado por uno de sus familiares, el histórico entrenador manifestó para quienes fueron sus dirigidos en ese torneo: "Hola muchachos, les hablo para recordarles a todos ustedes que hace 35 años fuimos campeones del mundo y quería festejarlo con todos". Recordemos que hace tiempo no aparece públicamente al mantenerse estable pero afrontando el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa con los cuidados correspondientes.

Cabe destacar que, hace ya un tiempo, su hermano Jorge manifestó ante diferentes medios que, buscando cuidar su salud, Bilardo desconoce del fallecimiento de Diego Armando Maradona, el 25 de noviembre pasado y el ex DT de Estudiantes y la Selección, Alejandro Sabella, el 8 de diciembre del mismo año. "Todavía no sabe que murió Diego, ni el Tata Brown ni Sabella. Si Carlos se entera de la manera en la cual murió Diego, los mata a todos", manifestó en su momento.

Mirá el video:

El día que Bilardo no festejó el título de México 1986

Aquel día fue, sin lugar a dudas, especial para todo el pueblo argentino. También para los jugadores, que celebraron enloquecidos la obtención de la Copa del Mundo. Pero, para Carlos Salvador Bilardo, el día no fue tan feliz como podría esperarse. En una entrevista con Alejandro Fantino, con Animales Sueltos, años más tarde contó que, a pesar de vencer a Alemania, le habían molestado ciertos errores tácticos que había tenido su equipo en los goles del rival.

"No festejé nada, era una cosa de locos. Dos goles de córner. Nada, no festejé nada. No tengo medallas, no tengo foto con la Copa", contó insólitamente. Y por la misma línea, el histórico entrenador sumó: "Como jugador, desde 1968, venía con esas prácticas. Y que te hagan un gol así después de uno, dos, tres años practicando y mirando videos... Por eso no tengo medalla, me la saqué". Aunque se lamentó: "Me quería morir, estaba mal".