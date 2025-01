Enterate quién es Alex Woiski, el "nuevo Garnacho" que despunta en Argentina.

La Selección Argentina Sub 20 se prepara para competir en el Sudamericano que se disputará en Venezuela, un torneo clave que otorga cuatro plazas para el Mundial Sub 20 de Chile 2025. Este certamen no solo ofrece una oportunidad para la gloria deportiva, sino también para descubrir a los futuros talentos que podrían formar parte de la Selección Mayor.

Uno de los nombres que más está llamando la atención es Alex Woiski, un prometedor goleador nacido en Mallorca en 2006, quien ya demostró su calidad en el prestigioso Torneo de L’Alcúdia. El crecimiento dcomo jugador coincide con el minucioso trabajo de scouting que realiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para captar talentos argentinos en el exterior. Casos como los de Alejandro Garnacho, Valentín Carboni, Nicolás Paz y Luka Romero son ejemplos de esta estrategia.

Ahora, Woiski emerge como una de las nuevas figuras que promete llevar adelante la bandera albiceleste en el futuro. Este joven delantero tiene un vínculo emocional muy fuerte con Argentina, que lo llevó a priorizar representar al país de su madre, oriunda de Mar del Plata, por encima de otras opciones como Italia y Estados Unidos.

Su historia, marcada por el esfuerzo y la pasión, está llena de logros y momentos clave que han forjado su carrera. Desde sus inicios en torneos intercolegiales hasta convertirse en pieza clave del Mallorca Sub-19, Alex ha demostrado ser un jugador con enorme potencial. Ahora, bajo las órdenes de Javier Mascherano, tendrá una nueva chance de brillar y consolidarse como una de las promesas más emocionantes del fútbol argentino.

La promesa de Alex Woiski al fútbol argentino

Nacido el 17 de marzo de 2006 en Palma de Mallorca, Alex Woiski creció en un entorno multicultural que moldeó tanto su carácter como su carrera futbolística. Hijo de Ronnie Woiski, un representante de jugadores español, y Laura Pioletti, oriunda de Mar del Plata, Alex pasó gran parte de su infancia viajando a Argentina, fortaleciendo así su relación con el país sudamericano. Fue en una de esas visitas que conoció a Lionel Scaloni, a quien le prometió: “Algún día me verás con la Albiceleste”.

Actualmente, Alex milita en el Sub-19 del Mallorca, donde ha sido fundamental en el éxito del equipo, incluyendo la consagración en la Copa del Rey Juvenil 2024, donde anotó cuatro goles. Su capacidad goleadora y su versatilidad en el ataque —arrancando por izquierda o como centrodelantero— han captado la atención de clubes europeos de élite. No obstante, Woiski también se destacó por su compromiso y madurez, atributos que lo convierten en un jugador completo y con gran proyección.

Alex Woiski.

El futuro de un goleador letal

Con más de 500 goles registrados en las divisiones inferiores del Mallorca, Woiski es un verdadero depredador del área. A pesar de no ser muy alto, su porte y su inteligencia para posicionarse complican a cualquier defensa rival. Durante L’Alcúdia, dejó en claro su calidad al ser una pieza clave en el camino de la Selección Argentina Sub 20 hasta la final, donde cayó frente a Uruguay por 1-0.

Su desempeño no ha pasado desapercibido para los grandes equipos europeos, que ya lo tienen en la mira, especialmente porque su contrato con Mallorca vence en julio de 2025. A pesar del interés internacional, Woiski sigue enfocado en sus objetivos inmediatos: brillar con la Albiceleste en el Sudamericano Sub 20 y demostrar que está listo para desafíos mayores.

El joven delantero cierra un 2024 lleno de logros y retos que lo han hecho crecer como futbolista y como persona. Ahora, en este 2025, Alex tiene la oportunidad de consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol argentino, reafirmando su sueño de llevar a la Selección a lo más alto. Su historia apenas comienza, pero su futuro promete ser brillante.