Quién es la novia de Lisandro Martínez: las fotos y cómo se conocieron

Muri López es la actual pareja del defensor de la Selección Argentina Lisandro Martínez. Así fue la forma en la que se conocieron.

Lisandro Martínez y Muri López es una pareja bastante joven pero con muchas historias que contar, ya que se conocieron hace bastantes años en la ciudad de Gualeguay. Amigos cercanos a esta pareja reconocen que ambos se complementan y que ella se convirtió en su fiel confidente.

¿Quién es Muri López?

Tiene 24 años es modelo, influencer y bailarina. Hace poco participó en el carnaval de Gualeguay. "El que nació en Gualeguay sabe lo que significa el carnaval para nosotros. Desde muy chicos empezamos a salir, lo llevamos en la sangre. Es muy fuerte, somos muy pasionales. Por lo que fue algo hermoso poder estar esta noche acá", sostuvo.

¿Cómo se conocieron Lisandro y Muri?

Son una de las parejas mas jóvenes que hacen parte de la Selección Argentina. Juntos se conocieron en la adolescencia en Gualeguay y desde aquel momento no se separaron. Lisandro tuvo un rendimiento destacado jugando en las filas del Newell's y Defensa y Justicia, un trabajo que le entregó la posibilidad de cambiar su vida en territorio europeo. Su relación comenzó en 2012 y en este periodo de tiempo compartieron varios momentos juntos. Se encuentran muy enamorados y se respaldan en diferentes aspectos de sus vidas.

Muri nunca dudó y decidió acompañarlo dejando su vida de modelo y reina de comparsa. Los dos viven en Reino Unido y se consideran una pareja que prefiere estar lejos de los escándalos. “Yo cuando lo conocí, salía en el carnaval. Muchos de los sábados que podía estaba acá, haciendo la previa, me ayudaba a prepararme, me alentaba, me esperaba al final del trayecto. Esto fue algo muy lindo porque lo compartimos juntos. Disfrutamos mucho, estamos muy enamorados", declaró Muri en una entrevista.

De momento los hijos no aparecen en su presente pero si el cuidado de Polito, un Bulldog francés que adoptaron hace poco. "Siempre lo extraño mucho a papá cuando se va a jugar un partido, pero cuando vuelve me llena de mimos", escribió la pareja en un mensaje publicado en las redes sociales. En este escenario, ambos suelen dedicarse tiernos mensajes y además publican constantemente varias historias y fotos juntos.

Se consideran aventureros y por este motivo tuvieron la escusa ideal para disfrutar de las vacaciones de verano. Decidieron irse a Dubai en donde conocieron increíbles lugares que por supuesto fueron compartidos a todos sus seguidores.