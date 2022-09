Preocupación para Scaloni: dos jugadores se perderían el partido con Honduras

La Selección Argentina aún no pudo completar el plantel de cara a los amistosos en Estados Unidos y hay preocupación en Lionel Scaloni: dos jugadores no pudieron viajar al paìs norteamericano al no contar con el visado que exigen las autoridades y no llegarían a tiempo para disputar el primer partido de la gira ante Honduras, el viernes desde las 21.

Los jugadores en cuestión son Cristian Romero y Lisandro Martínez, que se encuentran en Argentina esperando la confirmación de sus visas para poder viajar, a falta de dos días para el encuentro ante los centroamericanos. Según trascendió, el problema se generó debido a que los papeles no pudieran certificarse en las oficinas donde se documentan ya que permanecieron cerradas en la última semana por el fallecimiento de la Reina Isabel II, que obligó a decretar luto en dicho lugar.

Scaloni mostró su enojo por la situación, ya que cuenta con poco tiempo para preparar al equipo y faltan solo dos meses para el inicio del Mundial de Qatar 2022. El enfado del entrenador y del cuerpo técnico se argumenta en que los encargados de tramitar los permisos para ingresar en Estados Unidos tuvieron más de 30 días para hacerlo, pero sin embargo se realizaron en las ú´ltimas semanas.

Ante esta situación, el DT deberá pensar en el reemplazante del "Cuti" como primer marcador central y todos los focos apuntan a Germán Pezella, que acompañaría en la zaga a Nicolás Otamendi. Las otras opciones que tiene el oriundo de Pujato son Nehuén Pérez (Udinese) y Facundo Medina (Lens), ya que Juan Foyth se perdió la convocatoria por una lesión. Si bien la dupla central titular durante el ciclo Scaloni siempre fue Romero-Otamendi, se especulaba que Lisandro podía ganarle el puesto al ex-Vèlez Sarsfield por su gran rendimiento en el Manchester United y esta era una gran oportunidad para demostrarlo.

Aunque no hay novedades sobre el vuelo en el que viajarán ambos, la AFA informó al medio Infobae que los trámites de sus visas están avanzados y podrían resolverse en las próximas horas. Romero y Martínez se encuentran entrenando en el predio de Ezeiza junto a juveniles de la Sub 17 y, teniendo en cuenta las 10 horas de viaje hasta Estados Unidos, es muy probable que no lleguen a tiempo o en condiciones físicas para enfrentar a los hondureños. Con esta situación, lo más lógico sería que recién estuviesen disonibles para el segundo encuentro ante Jamaica, el martes en New Jersey.

Con la llegada a último momento de Nicolás González, que en un principio no había sido citado por lesión pero logró recuperarse, ahora sólo faltan los defensores para completar la nómina de 29 jugadores. En los dos entrenamientos que realizó el equipo argentino, los futbolistas hicieron ejercicios de velocidad y reacción bajo las órdenes del preparador físico Luis Martín y fútbol reducido en distintas situaciones de juego.