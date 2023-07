Otro argentino para acompañar a Messi: Inter Miami busca a una joya de Racing

El equipo estadounidense ya cerró a Facundo Farías de Colón y ahora va por otro joven jugador de la Liga Profesional.

Inter Miami pretende rodear de argentinos a Lionel Messi. La franquicia estadounidense de la Major League Soccer busca a un defensor del fútbol argentino que viene destacándose y ya inició gestiones para comprar su pase.

El flamante debut de Messi en la liga estadounidense está cada vez más cerca y, con la expectativa a cuestas, los propietarios del club, los hermanos Jorge y José Mas, planean una reconstrucción del plantel y ya tienen otro argentino en mente para sumarle a Gerardo Martino.

La joya de Racing que busca Inter Miami

Tomás Avilés interesa a la dirigencia del Inter Miami.

Tras cerrar el fichaje de Facundo Farías de Colón de Santa Fe en un suma cercana a los 6 millones de dólares por el 80% de su ficha, ahora el equipo de Miami va por Tomás Avilés, el defensor de Racing de 19 años.

Según informó el periodista Gastón Edul en TyC Sports, desde la semana pasada los dirigentes de la "Academia" tienen conocimiento del interés del conjunto estadounidense. En ese sentido, en las próximas horas, llegaría un ofrecimiento formal por el jugador que formó parte de la Selección Argentina en Mundial Sub 20, disputado en nuestro país.

Si bien Avilés, que jugó 17 partidos con la camiseta de Racing y fue una grata noticia para el equipo de Fernando Gago, tiene una cláusula de recisión de 15 millones de dólares, la operación podría realizarse por un monto cercano. Con las llegadas de Messi, Sergio Busquets y Farías, Inter aún no cerró ningún defensor, y todos los caminos conducen a que el futbolista de Racing es el principal apuntado para reforzar ese sector del campo.

¿Cuánto va a ganar Messi por mes en Inter Miami?

La elección de Lionel Messi de unirse al Inter Miami ha revolucionado el mundo del fútbol, generando un gran revuelo en torno a su próxima aventura. Con la fecha de presentación ya confirmada, mucha gente se pregunta sobre los detalles que rodean al contrato que firmó la estrella argentina con su nuevo club.

En una entrevista, Jorge Mas, uno de los dueños de la franquicia junto a David Beckham, dio detalles sobre el nuevo contrato de Lionel. A continuación, te contamos las claves sobre su contrato, incluyendo cuánto ganará Messi por mes en su nuevo club.

Según Jorge Mas, copropietario del club, Lionel Messi, la superestrella del fútbol argentino, ganará entre US$ 50 y US$ 60 millones al año una vez que se una al Inter de Miami. De acuerdo con Spotrac, un rastreador de salarios deportivos, incluso la cifra más baja lo convertiría en el jugador mejor pagado de la Major League Soccer (MLS), superando en más de US$40 millones a Xherdan Shaqiri, quien actualmente tiene el salario anual más alto en la liga con US$8.153.000.

Si hacemos la división por el monto más bajo del contrato, Leo pasaría a percibir unos US$ 4.166.000 por mes. Si por el contrario, tomamos el valor más alto, su sueldo mensual pasaría a ser de US$ 5 millones. Sin embargo, ambas cifras pueden quedarse cortas ya que sólo tienen en cuenta el salario base y no los adicionales que percibirá Messi como parte de su nuevo vínculo. Además claro de sus contratos publicitarios.

Y es que Mas también confirmó que el salario de Messi se complementará con ciertas ventajas adicionales. Una de ellas es la garantía de formar parte de la propiedad del club una vez que se retire. Además, recibirá una parte de los beneficios provenientes del acuerdo de retransmisión de la MLS con Apple TV y de las ventas de las camisetas del equipo, que son fabricadas por Adidas. Mas resaltó que la estipulación de Apple TV fue un factor "muy importante" para cerrar el acuerdo.

En la entrevista con El País, Mas reveló que las negociaciones para la llegada de Messi duraron tres años e involucraron a su padre y agente, Jorge Messi, así como a David Beckham, copropietario junto a Mas. Beckham se encargó de conversar con Messi exclusivamente sobre los aspectos futbolísticos del acuerdo.