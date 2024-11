No va más: fue subcampeón con la Selección Argentina y le dijo "adiós" al fútbol

Uno de los grandes talentos de la última década en la Selección Argentina y el fútbol local decidió retirarse del fútbol a sus 35 años. Se trata de Javier Pastore, volante surgido en Talleres de Córdoba, quien brilló en Huracán y tuvo un gran paso en la Serie A con la camiseta del Palermo y en la Ligue 1 con la del Paris Saint-Germain. El 'Flaco', con último paso por el fútbol qatarí, declaró en una entrevista con Relevo que había llegado el momento de ponerle punto final a su carrera: "El cuerpo no me aguantó más", sentenció.

Pastore fue parte del plantel de la 'Albiceleste' comandado por Diego Armando Maradona que cayó en los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica 2010 ante Alemania. También dijo presente en las ediciones 2011, 2015 y 2016 de la Copa América, aunque en ninguna pudo consagrarse campeón (a pesar de haber llegado a dos finales). A nivel clubes, su estadía en el club francés fue la que más rédito le dio: ganó 19 títulos, incluyendo cuatro Ligue 1 consecutivas entre 2013 y 2016. Luego de ser transferido a la Roma en 2018, tuvo un discreto paso por el Elche de España y finalizó su trayecto en el Qatar Sports Club.

Las fuertes declaraciones de Pastore sobre su lesión: "Algo insoportable"

El exmediocampista del conjunto de Parque Patricios narró en primera persona el duro proceso que debió atravesar a causa de las constantes dolencias que sufría: "La lesión de cadera fue muy dura y me limitaba para jugar al fútbol. El fútbol me fue dejando y mi cabeza fue perdiendo fuerza porque era algo insoportable. Nos dejamos mutuamente". También dejó una interesante reflexión sobre la actualidad del deporte y su negativa a adaptarse a un estilo que no le es propio: "El fútbol ha cambiado. Es mucho más físico, menos técnico y no son las mejores condiciones para mi estilo de juego. Ya no se piensa tanto en la importancia que tiene un jugador en el desarrollo de un partido, en dar un buen pase, una asistencia, hacer jugar a los demás o hacer un gol. Lo primero es correr mucho y ser grandote. Después si jugás bien y pensás, mejor. Yo atleta no soy y tampoco me voy a poder entrenar para lograr eso. A mí lo que me hace feliz es jugar a la pelota, no correr 20 km por partido", sentenció.

El recuerdo del 'Flaco' sobre Maradona como entrenador: "Te enseñaba todo el tiempo"

Pastore fue dirigido por el máximo ídolo del fútbol argentino en Sudáfrica 2010, cuando apenas tenía 21 años, y contó las experiencias que le quedaron de su tiempo compartido: "Del Diego aprendés de todo. Fue una persona que te enseñaba todo el tiempo. Te sentabas con él a mirar un entrenamiento y te decía cómo moverte. La interpretación que tenía del fútbol era tan grande que lo veía todo antes. Sabía cuándo el defensor iba a fallar antes de hacer un control o antes de que te llegara la pelota ya se daba cuenta lo que iba a pasar. Eso lo tienen pocos. Al igual que Messi, van diez escalones antes que el resto".

Con apenas 21 años, Maradona convocó a Pastore para el Mundial de Sudáfrica 2010.

También se refirió al costado más emocional y lo que a él le generaba que Maradona sea su DT: "La sensibilidad humana de Maradona también era distinta a todo el mundo. No he encontrado a una persona que transmita tanto como él. A mí me generaba cosas que nadie en el fútbol me ha provocado. Solo con verlo te daban ganas de hacer todo bien. Me hablaba mucho de Italia: lo que se come, cómo tenía que comportarme, cómo ser con la gente del Sur y del Norte. Me dio tantos consejos".

Las estadísticas de Javier Pastore en su carrera profesional