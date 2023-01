No pudieron con Enzo y van por otro argentino: el campeón que quiere Chelsea

Un equipo grande de Europa estuvo cerca de contratar a Enzo Fernández, no pudo y ahora va por otro de los campeones del mundo con la Selección en Qatar 2022.

Un equipo grande de Europa tiene en la mira a uno de los campeones del mundo con la Selección en Qatar 2022. Luego de que traten de contratar a Enzo Fernández, el mejor futbolista joven del certamen, y que no se concrete, irán por otro crack que también tuvo un muy buen rendimiento. A su vez, fue uno de los puntos más altos de los comandados por Lionel Scaloni que se quedaron con el trofeo el pasado 18 de diciembre.

El Chelsea de la Premier League de Inglaterra es el que está desesperado por contar con uno de los mediocampistas de la "Albiceleste" y no lo oculta. El hombre apuntado tras caerse lo de Enzo por cuestiones económicas es nada más y nada menos que Alexis Mac Allister, pero saben que no será fácil. De hecho, es una de las figuras del Brighton y difícilmente lo dejen ir tan pronto. Claro que, desde Londres no pierden las esperanzas de contar con el ex Argentinos Juniors.

El nivel que mostró Alexis en su club es motivo más que suficiente para que el Chelsea ponga sus ojos en él luego de que queden lejos de sumar a Fernández. Para colmo, el volante también hizo lo suyo en la "Scaloneta" siendo una de las sorpresas por la ausencia de Giovani Lo Celso. De hecho, no es el único británico que pretende al mediocampista campeón del mundo.

El Tottenham también dijo presente entre los que lo quieren en este mercado de pases y no se quedaron atrás. Sin embargo, el apego de Mac Allister al Brighton y su gente hacen que los deseos de sus rivales cada vez se esfumen más rápido. Para colmo, el equipo está entre los puestos de clasificación a las copas internacionales del próximo año luego de golear 3 a 0 al Liverpool y el mediocampista es uno de los grandes responsables de esto.

El tierno gesto de Alexis Mac Allister que le sacó una sonrisa a unos nenes

Alexis Mac Allister tuvo un tierno gesto con unos niños que se acercaron a él para sacarse una foto. El campeón del mundo con la Selección en el Mundial de Qatar 2022 no dudó y les cumplió el sueño. Es que los pequeños no sólo se llevaron la fotografía con el ídolo que se desempeña en el Brighton de la Premier League Inglaterra, sino que además vivieron un momento inolvidable junto al futbolista de la "Albiceleste".

Es que Mac Allister no sólo les mostró el premio que acompañó al trofeo más preciado en el fútbol, sino que también posó con ella y los niños para una foto que seguramente recordarán para siempre. El autor del primer gol contra Polonia en fase de grupos y quien asistió a Ángel Di María en el segundo tanto en la final ante Francia les regaló un instante más que tierno a los que lo idolatran. Mientras tanto, no descuida lo futbolístico porque tendrá un duelo tremendo con su equipo.