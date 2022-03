Mundial Qatar 2022: la AFA busca reavivar una vieja cábala de Carlos Bilardo usada en el '86

El equipo dirigido por Lionel Scaloni podría disputar un amistoso en junio que hace recordar el Mundial de México 86.

Con la confirmación de que la Selección Argentina disputará el Mundial de Qatar 2022, la ilusión crece a medida que se acerca el punto de partida y existen cábalas y costumbres que no por viejas dejarán de usarse. Al contrario, en este contexto, los creyentes de Carlos Bilardo se frotan las manos con la clasificación de Canadá y la eliminación de Nigeria, ya que el primero estuvo presente pero no los africanos en México 86, donde el seleccionado alcanzó la gloria por segunda vez tras Argentina 78. Pero hay un dato que hace envalentonar aún más a la escuela Bilardista: en junio, cinco meses antes de la Copa del Mundo, el equipo de Lionel Scaloni podría disputar un amistoso "histórico" frente a Israel de visitante, tal como ocurrió en la previa del 86.



En la búsqueda de un rival para la ventana de junio, al conjunto Albiceleste le apareció una oportunidad que trae buenos recuerdos del pasado. Para el día 6 de ese mes, Israel tenía pautado un amistoso frente a su par de Rusia, pero no se jugaría por el la invasión de Moscú a Ucrania. Al quedar esa fecha libre, medios israelíes y el periodista argentino Victor Tujschinaider, en su cuenta de Twitter, anunciaron que la idea es realizar un partido frente a Argentina. Allegados al equipo argentino confirmaron que el cuerpo técnico ve con buenos ojos disputar el partido ante ese oponente de cara a la preparación del Mundial, que se jugará del 21 de noviembre al 18 de diciembre.



Los buenos recuerdos que trae este partido, que se remontan a 1986, tienen que ver con el encuentro que disputaron ambas selecciones en Israel, en el que el conjunto que conducía Bilardo salió victorioso. En ese momento, el equipo que había logrado la clasificación al Mundial de manera sufrida recibía críticas y cuestionamientos que hasta llegaron a poner en duda la continuidad del Narigón meses antes de la Copa del Mundo. En marzo, perdió contra Francia 2-0 y en abril cayó frente a Noruega por 1-0. Esos resultados obligaron al DT a pedirle a Julio Grondona que no confirmara más partidos de preparación, salvo el que ya estaba pactado frente a Israel.











El 6 de mayo de 1986, en el estadio Raman-Gat de Tel Aviv ante 30 mil espectadores, Argentina venció por 7-2 a los israelíes tras lo que se avecinaba como otra noche negra al ir empezar perdiendo 2-0. Los goles de la selección fueron gracias a dos de Diego Maradona, tres de Sergio Almirón, uno de Claudio "Bichi" Borghi y otro de Carlos "Chino" Tapia. Aquella tarde-noche, el equipo formó con Nery Pumpido; Julio Olarticoechea, Oscar Ruggeri, Daniel Passarella, Oscar Garré; Ricardo Giusti, Sergio Batista, Borghi; Maradona; Jorge Burruchaga y Almirón.

Días más tarde de aquel amistoso, el seleccionado terminaría levantando la Copa del Mundo en tierras aztecas. En el 94 y 98 se repitieron los amistosos, y el de 2018 no pudo llevarse a cabo por el conflicto social en Jerusalén, allí -vale recordar- Claudio Tapia lanzó la frase que se suspendió el partido por "un aporte para la paz mundial".. En la búsqueda de afinar la preparación para la Copa del Mundo de Qatar, nada mejor que estar en todos los detalles, incluso en el de cábalas.