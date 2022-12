Messi y las fotos con la Copa del Mundo en su vuelta a Argentina: "Buen día"

Las increíbles fotos que subió Lionel Messi a Instagram con la Copa del Mundo en la vuelta a Argentina tras ganar el Mundial de Qatar 2022. "Buen día", saludó el capitán a los hinchas.

Lionel Messi publicó una serie de fotos increíbles en Instagram con la Copa del Mundo y el mate en la cama, tras el regreso al país luego de haber sido campeón en el Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina. El capitán subió tres curiosas imágenes a su cuenta oficial (@leomessi) y el posteo se llenó de "Me Gusta", de comentarios y de compartidos apenas unos minutos más tarde.

Tirado en la cama y aparentemente durmiendo, en la primera de las postales se lo puede apreciar de costado, tapado, con el trofeo más deseado en el fútbol apenas unos centímetros a su izquierda. En la segunda, él ya está despierto, mirando de frente a la cámara con una sonrisa y, por supuesto, la Copa inseparable. En la última se lo observa con el trofeo tocándole el brazo derecho y a él recostado, tomando mate como siempre.

El delantero de 35 años simplemente escribió "buen día" acompañado por un emoji en la publicación en el feed en la red social en la que ya tiene 400 millones de seguidores. Al instante llegaron los comentarios de cientos de famosos a lo largo del mundo, entre ellos nada menos que su esposa Antonela Roccuzzo, que le puso: "Buenísimos días, mi amor", con los emojis de enamorada y varios corazones incluidos.

Ahora, el astro de PSG liderará los festejos de "La Scaloneta" con la multitud que la acompañará y la ovacionará en su recorrido que, en principio, incluirá Ezeiza y el Obelisco, entre otros puntos neurálgicos de Buenos Aires. Luego de la euforia de esta semana, se estima que "Leo" retornará a su Rosario natal para pasar unos días con la familia y, ya iniciado el 2023, volverá a París para retornar con su equipo y culminar la temporada allá por finales de mayo próximo.

Messi con la Copa del Mundo en la cama, una imagen que ya recorrió el planeta.

La alegría de Messi tras el título en el Mundial de Qatar 2022: "No caigo"

También en Instagram, el crack publicó varias fotos luego de la final ganada y escribió: "Campeones del mundo!!!!! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer...". Luego, se acordó de los que colaboraron con él en su carrera para que al fin consiguiera semejante trofeo: "Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros".

"Demostramos una vez más que los argentinos, cuando luchamos juntos y unidos, somos capaces de conseguir lo que nos propongamos", dejó a modo de mensaje para sus compatriotas. Al mismo tiempo, destacó que "el mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos…". Y concluyó para sus 400 millones de seguidores: "Lo logramos!!! Vamos Argentina carajo... Nos estamos viendo muy pronto…".