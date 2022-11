Mascherano, sobre la actitud de Garnacho tras no estar en el Mundial de Qatar 2022: "No sé por qué"

El entrenador del seleccionado Sub 20 no esquivó hablar del futbolista al que dirigió en un Torneo en Francia.

Mundial de Qatar 2022: Javier Mascherano dijo que no sabe por qué hablan de una mala actitud de Alejandro Garnacho tras no ser citado al Mundial de Qatar.

El entrenador de la Selecicón Argentina Sub 20, Javier Mascherano, se refirió a la actitud que tuvo en redes sociales Alejandro Garnacho luego de que no fuera convocado por Lionel Scaloni al Mundial de Qatar 2022.

La desafectación del plantel de Joaquín Correa y Nicolás González para la Copa del Mundo generó la expectativa de varios futbolistas por ocupar sus lugares. Una vez confirmadas las citaciones de Ángel Correa y Thiago Almada como los reemplazantes, Garnacho le dio "me gusta" a una polémica publicación en Twitter que señalaba que su no convocatoria tenía que ver por haber nacido en España.

En diálogo con TyC Sports, Mascherano fue consultado sobre qué opinaba del comportamiento del jugador del Manchester United y respondió de manera contundente: "La primera vez que lo trajimos en marzo y después cuando fuimos a Toulon tuvo un comportamiento espectacular. Es un chico respetuoso, formó un grupo muy lindo con los chicos que juegan en Argentina y no los conocía. La verdad que no sé por qué dicen lo que dicen, pero con nosotros tuvo un comportamiento y predisposición 10 puntos", manifestó el excapitán del seleccionado argentino.

"Masche", que dirigió al jugador de 18 años en el Torneo Maurice Revello de Francia, ponderó el nivel que viene demostrando el futbolista nacido en España y que tiene nacionalidad argentina, que lo llevó a tener chances de integrar la lista del Mundial de Qatar 2022. "Obviamente es un gran jugador, por algo está jugando en el Manchester United con 18 años", cerró.

Garnacho publicó un mensaje picante tras no ser citado a Qatar: se arrepintió y lo borró

Alejandro Garnacho respondió este jueves su no convocatoria al Mundial de Qatar 2022 con la Selección Argentina de una manera particular: le dio "Me gusta" a una polémica publicación que hace referencia a su nacimiento tras el anuncio de las citaciones de Ángel Correa y Thiago Almada. Ya había hecho algo similar cuando el entrenador Lionel Scaloni había confirmado a los 26 jugadores que estarían en la Copa del Mundo.

El "Me gusta" de Garnacho a una publicación tras su no convocatoria a Qatar 2022.

Las bajas de último momento de Joaquín Correa y Nicolás González del seleccionado generaron sorpresa a falta de cinco días del debut mundialista ante Arabia Saudita. Con la expectativa de los jugadores que conforman la prelista inicial de 55 en puestos ofensivos, el jugador que irrumpió en las últimas semanas en el Manchester United dio que hablar con su actitud.