Martín Liberman estalló contra Sergio Agüero y lo trató de "subversivo"

En esta cuarentena por el coronavirus, Sergio "Kun" Agüero aprovechó para desatar su faceta como streamer en las redes sociales. No solo con juegos, sino también con video reacciones sobre partidos o momentos de su carrera. Entre ellos, el partido contra Nigeria en el mundial de Rusia, en el que deslizó comentarios contra el por entonces técnico de la Selección, Jorge Sampaoli, y al periodista Martín Liberman no le gustó nada.

"¿Qué hace? ¿Qué estás haciendo, señor? ¿A dónde vas? Corré para el lado donde estamos nosotros. ¿A dónde te vas corriendo para el otro lado?". Incluso, Agüero dijo que le debería "haber tocado el doping", en relación a su actitud desaforada.

"Esos subversivos sin armas que le tomaron el equipo a Sampaoli"

A partir de esto, Liberman recordó lo ocurrido en el mundial: "Claramente no soy adepto ni cholulo ni alcahuete, ni propenso a absorber los calcetines de nadie. Y mucho menos de una generación de futbolistas que a mí no me generan nada. Llegaron a una final del mundo, no lo menoscabo, y además, pienso que la Argentina hizo un buen partido esa tarde en el Maracaná ante Alemania", comenzó su editorial.

Luego, puntualizó sobre la actitud del jugador del Manchester City en su streaming : "Para cargar a alguien, tenés que estar limpio. Lo que hizo el plantel argentino con el entrenador, en el mundial de Rusia, no se hace. Esos subversivos sin armas que le tomaron el equipo a Sampaoli".

"¿Ponerse a cargar al técnico que ese día estaba viviendo el peor de su vida? A ese tipo, le hicieron pasar a ese tipo las peores horas. ¿Sabés que duro debe ser reconocer que tus jugadores no te respetan?", siguió.

Finalmente, explicó por qué, en su opinión, Sampaoli no festejó el histórico gol de Rojo con los jugadores: "¿Sabés por qué no festejaba para el lado en el que estaban ustedes? Porque ustedes le hicieron la cama , papá. 48 horas antes, le dijeron: 'Usted es un burro, córrase. Usted no está a la altura y el equipo lo armamos nosotros'. ¿Ustedes, que lo quisieron echar en pleno mundial? ¿Que le fueron a decir a Tapia que se lo lleve puesto, y que lograron rebelarse, sublevarse cual cara pintadas, montar el equipo y armarlo ustedes?"

Y anticipó que va a escribir un libro sobre lo sucedido en ese Mundial: "Les va a dar vergüenza salir a la calle. ¿Cómo va a ir a festejar con ustedes? Si ustedes lo despreciaban al señor al que vos le decís: ¿a dónde va? Ese señor no se quedó sin trabajo de casualidad", concluyó.