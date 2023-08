Mario Kempes se dio cuenta y le reconoció a Messi lo que todos pensaban

El mejor jugador del Mundial 1978 decidió bajar el tono de una discusión y le ofreció al capitán campeón del Mundo en Qatar tener una charla para recomponer la relación.

Uno de los mejores jugadores argentinos de todos los tiempos lanzó una furibunda crítica contra la Selección Argentina luego de que el equipo de Lionel Scaloni haya perdido contra Arabia Saudita en el Mundial de Qatar. En ese momento, Mario Alberto Kempes lanzó un comentario en el cual aseguró que "había muchos futbolistas cancheros que sobraron el partido". Sin embargo, meses después decidió tomar un camino muy diferente al actual y lanzó un sincero comentario sobre Lionel Messi y el equipo.

Uno de los ídolos campeones con la Selección Argentina en el Mundial 1978 lanzó un fuerte pedido de disculpas sobre los jugadores y aseguró: "A raíz de eso, no sé si solo Messi o si al resto también le molestó. Pero quiero pedir perdón". En ese sentido, también agregó -en charla con el programa Son Aviones- indicó: "Veníamos de 38 partidos invictos y en ese encuentro creo que se descuidaron demasiado. Yo cargué las tintas, me agarraron caliente y me llamaron por teléfono. Como hincha de la Selección quizás me pasé en esas declaraciones”.

Con respecto a esos comentarios, Mario Alberto Kempes indicó que "creo que esa idea que tiene Leo de mi persona no fue la que en ese momento me salió del alma. Son cosas que pasan. No pude hablar con Messi para aclararlo. Las posibilidades de encontrarme con él son pocas, ojalá se de”. Por otro lado, también indicó que no pasa por subirse al "carro de los ganadores" porque el "también fue campeón del mundo". En ese sentido indicó: "Me gustaría saludarlo, aclarar el tema y, si se da, poder sacarme una foto. También me gustaría con el resto de los muchachos".

La AFA presentó su proyecto en Miami

Este mismo día, la AFA confirmó la iniciativa de generar un complejo que adquirió en suelo norteamericano. Allí, junto con Chiqui Tapia se hizo una presentación con una conferencia de prensa en el que, además, remarcó que la Asociación del Fútbol Argentino tiene "tiene un lugar en el mundo donde puede generar una proyección aún mejor" del fútbol argentino.

El actual titular de la AFA aseguró que si no se hubiera afianzado "todo el crecimiento que tuvo en los últimos dos años el fútbol argentino, seguramente todos los objetivos conseguidos no se podrían haber logrado", en referencia a las conquistas alcanzadas por el grupo dirigido por Lionel Scaloni, y capitaneado por Lionel Messi de la Copa América en Brasil 2021, el trofeo de la Finalísima en Londres y la Copa del Mundo en Qatar 2022. El director técnico, Lionel Scaloni, se mostró orgulloso por el predio que será de utilidad para las selecciones nacionales que presenten competencias cercanas al territorio americano y lo declaró de forma "esencial para el fútbol argentino".