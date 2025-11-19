Los posibles rivales europeos de la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina de Lionel Scaloni espera por el sorteo del Mundial Estados Unidos, Canadá y México 2026, con la expectativa de saber qué rivales le tocarán en la fase de grupos. La "Albiceleste" es cabeza de serie para el torneo, como sucede desde hace años, y evitará a varias potencias internacionales en dicha instancia, pero igualmente puede cruzarse con varios seleccionados europeos. Cuáles son los equipos de Europa que podrían jugar contra el combinado nacional.

Con gran parte de los elencos que sacaron su boleto en las Eliminatorias de la UEFA confirmados y a falta de los respectivos repechajes, hay 21 conjuntos del Viejo Continente que se perfilan para compartir zona con el campeón del mundo en Qatar 2022. Cabe destacar que esta vez será un formato completamente diferente en el que habrá 12 grupos con 4 Selecciones de las cuales pasarán las dos primeras de cada uno más los ocho mejores terceros para disputar los 16avos de final y de ahí en adelante los mano a mano.

Qué Selecciones de Europa puede enfrentar Argentina en su grupo en el Mundial 2026

En principio, quedan descartadas España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania, ya que también serán cabezas de serie en sus respectivas zonas. Los que sí podrían compartirlo con la Selección Argentina que ya clasificaron son Croacia, Suiza, Austria, Noruega y Escocia. Por otro lado, hay 16 más en las repescas, de las que saldrán cuatro cupos más para la Copa del Mundo: Irlanda del Norte, Suecia, Rumania, Macedonia del Norte, Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia, Irlanda, Albania, Bosnia y Kosovo.

La Selección Argentina ante Polonia en el Mundial Qatar 2022

Cómo y cuándo se jugará el Repechaje europeo para el Mundial 2026

Los 16 seleccionados mencionados se medirán en marzo durante la doble fecha FIFA, en la que también Argentina enfrentaría a España por la Finalissima. La instancia otorgará cuatro cupos más más, que saldrán de cuatro llaves de semifinales dando 8 finalistas -todo a partido único y con la localía para el mejor ubicado en el ranking FIFA para las semis- de los cuales los ganadores sacarán boleto directo al torneo.

Cuáles son los 12 cabezas de serie para el Mundial 2026

El próximo 5 de diciembre tendrá lugar el sorteo de la Copa del Mundo y ya están definidos los 12 seleccionados que integrarán el Bombo 1 como cabezas de serie. Por supuesto, estarán los tres locales, a los que se sumarán el resto por ranking FIFA donde habrá dos sudamericanos y el resto serán europeos. De esta manera, las selecciones serán México (Grupo A), Canadá (Grupo B), Estados Unidos (Grupo D), España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania.

Todos los clasificados al Mundial 2026