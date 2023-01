Los hinchas del Atlético de Madrid explotaron contra Rodrigo De Paul

En la última aparición de Rodrigo De Paul en el partido de Atlético de Madrid contra el Valladolid, los hinchas del Colchonero tomaron la decisión de reprobarlo apenas ingresó con una brutal silbatina.

Uno de los mejores jugadores de la Selección Argentina, Rodrigo De Paul, volvió a sufrir un fuerte destrato por parte de los hinchas del club donde juega. Si bien es campeón del mundo con Argentina, el exfutbolista de Racing todavía no logra adaptarse por completo a los hinchas que le exigen y lo tratan de una manera inusual.

En la última aparición de Rodrigo De Paul en el partido de Atlético de Madrid contra el Valladolid, los hinchas del Colchonero tomaron la decisión de reprobarlo apenas ingresó. Apenas la voz del estadio lo nombró entre los suplentes, los hinchas Colchoneros lo insultaron de arriba a abajo y la después la escena se repitió cuando, en el segundo tiempo, el entrenador decidió que sea parte del partido en reemplazo de Marcos Llorente.

Es el segundo partido que juega Rodrigo De Paul, pero además, es la segunda vez que es reprobado por los hinchas del Atlético de Madrid. Todo comenzó cuando, el año pasado en plena preparación del Mundial, el exfutbolista de Racing se ausentó de varias sesiones de entrenamientos y alegó problemas familiares. Sin embargo, luego, fue visto en varios eventos con su pareja, la cantante y actriz Tini Stoessel. Según los diarios españoles, el problema con De Paul es que, a los hinchas, no le gustaron "ciertas actitudes del campeón del mundo, al que ni siquiera el silencio de los ultras (que sólo cantaron para reclamar el escudo antiguo y señalar al palco) le ayudó a pasar desapercibido”.

Montiel filtró la charla con Scaloni antes del penal vs. Francia

El ex jugador de River Plate contó cuál fue el diálogo que tuvo con Scaloni en el momento que se elegían los pateadores para la tanda de penales. “Lionel Scaloni me preguntó si estaba para patear, porque me vio que estaba llorando. Tenía mucha bronca porque mis compañeros habían hecho un esfuerzo enorme para estar arriba en el marcador y faltando cinco minutos hice el penal que fue el empate de Francia en el final del suplementario”, manifestó.

Y luego continuó: "Yo le dije que sí, después me preguntó otra vez. Le dije que ‘seguro’ y ahí dio la lista. Nunca me imaginé salir campeón de esa manera, haciendo el penal definitivo. Se me pasaron mil cosas por la cabeza. Pensaba todo el sacrificio que hice de chico, en mi familia... Pero estaba muy tranquilo, tenía el respaldo de mis compañeros y del cuerpo técnico. Tuve mi revancha”.