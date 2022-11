Lo Celso rompió el silencio con un desgarrador comunicado: "No hubo forma"

Giovani Lo Celso rompió el silencio y publicó un sentido mensaje en sus redes sociales por perderse el Mundial de Qatar 2022.

Giovani Lo Celso rompió el silencio con un sentido posteo horas después de que se conozca la lista de convocados por Lionel Scaloni para el Mundial de Qatar 2022. El volante se perderá el certamen que disputará la Selección Argentina desde el próximo 20 de noviembre y expresó sus sentimientos tras la lesión que lo marginó. Su ausencia significa un problema para el DT por su importancia en el ciclo, pero igualmente cuenta con distintas variantes para reemplazarlo.

El mediocampista se convirtió en una pieza clave para el estratega y lo demostró tanto en la Copa América 2021 como en la Finalissima que la "Albiceleste" le ganó a Italia en Wembley. Sin embargo, cabe destacar que el joven futbolista no disputó ningún partido en Rusia 2018 a pesar de formar parte de Jorge Sampaoli y esto lo afectó. Nuevamente se ausentará en una cita mundialista y abrió su corazón para contar lo que siente.

"La verdad que fueron días muy duros y tristes para mí. Cómo sabrán la lesión me tendrá apartado un tiempo de las canchas. Cualquier niño sueña con estar en el torneo más lindo. Intenté por todos los medios posibles y no hubo forma. Desearle lo mejor al grupo que le toca ir, que no dudo que representará al país de la mejor manera. Estaré apoyando como un argentino más desde donde sea. Gracias por todos los mensajes de apoyo y cariño recibidos durante estos días", escribió Gio en su cuenta de Instagram.

En la misma publicación comentaron varios de sus compañeros, que no dudaron en apoyar al volante que, a raíz del desprendimiento que sufrió, no podrá disputar la Copa del Mundo en la que la "Scaloneta" buscará el trofeo por tercera vez en su historia. Algunos de los que dejaron sus mensajes de apoyo fueron Emiliano "Dibu" Martínez y Ángel Di Maria, que se sumaron a la gente que no se olvidó del futbolista del Villarreal.

La lista completa de Lionel Scaloni

Arqueros de la Selección Argentina

Emiliano Martínez - (Aston Villa)

Franco Armani - (River Plate)

Gerónimo Rulli - (Villarreal)

Defensores de la Selección Argentina

Nahuel Molina - (Atlético de Madrid)

Gonzalo Montiel - (Sevilla)

Cristian Romero - (Tottenham)

Germán Pezzella - (Betis)

Nicolás Otamendi - (Benfica)

Lisandro Martínez - (Manchester United)

Marcos Acuña - (Sevilla)

Nicolás Tagliafico - (Olympique Lyon)

Juan Foyth - (Villarreal)

Mediocampistas de la Selección Argetnina

Rodrigo De Paul - (Atlético de Madrid)

Leandro Paredes - (Juventus)

Alexis Mac Allister - (Brighton)

Enzo Fernández - (Benfica)

Guido Rodríguez - (Betis)

Alejandro "Papu" Gómez - (Sevilla)

Exequiel Palacios - (Bayern Leverkusen)

Delanteros de la Selección Argentina

Lionel Messi - (PSG)

Nicolás González - (Fiorentina)

Lautaro Martínez (Inter)

Ángel Di Maria - (Juventus)

Paulo Dybala (Roma)

Julián Álvarez (Manchester City)

Joaquín Correa (Inter)

Fixture de la Selección Argentina para el Mundial de Qatar 2022

Argentina vs. Arabia Saudita: 22 de noviembre 7:00 horas

Argentina vs. Mexico: 26 de noviembre 16:00 horas

Argentina vs Polonia: 30 de noviembre 16:00 horas