Lionel Scaloni y los polifuncionales, una receta en la Selección Argentina

La Selección Argentina tiene una base firme y consolidada, pero además se reforzó con grandes jugadores que pueden moverse en diferentes posiciones. Son futbolistas claves en un torneo que dura menos de un mes.

Meses en los que se especuló sobre los veintiséis elegidos y horas de programas de deportes utilizados para debatir sobre quienes iban a ser los jugadores que nos representarían en Qatar 2022 quedaron en el pasado. Para muchos, la lista pudo haber sido una sorpresa. Ya sea por los nueve defensores o por el poco rodaje de Paulo Dybala tras la lesión en el recto. La realidad es que a la hora de armar una lista, se debe analizar y poner en la balanza muchas variantes. Y eso es lo que hizo Lionel Scaloni. Priorizó a los jugadores hoy llamados “polifuncionales”, que en un torneo corto en el que jugás tantos partidos con pocos días de descanso, son una pieza fundamental en el equipo.

Uno de los casos es el de Juan Foyth, relegado en la Copa América 2021 y la Finalissima 2022, que se metió entre los seleccionados. Un defensor central, que bien puede jugar de lateral derecho o izquierdo, pero que en su actual club, Villarreal, se lo ha visto de volante central y haciéndolo de buena manera. La virtud que posee el ex Estudiantes de la Plata la tienen varios en nuestra selección: Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Marcos Acuña, Enzo Fernández, entre otros. Ellos no son estructurados a un solo puesto y pueden acomodarse en su posición habitual o también hacerlo en el mediocampo. Ese lugar donde el elenco argentino perdió a una de sus piezas más importantes: Giovani Lo Celso. Scaloni ya aceptó que él mismo es irremplazable, y que sus características son difíciles de encontrar en otro jugador, teniendo en cuenta que no posee a otro mediocampista con su pierna hábil izquierda, pero, más allá de esto, hay muchas variantes que podrá encontrar para sustituirlo.

Uno de ellos es el joven revelación Enzo Fernández, un jugador completo que arribó a Benfica hace cuatro meses y al que nada le costó la adaptación a Europa. En tan poco tiempo mostró toda su clase y categoría ganándose un lugar en la lista definitiva para representar a la Argentina. Aunque siempre se lo ha visto jugando de volante central, las veces que lo hizo en la selección se adaptó al lugar donde el DT lo puso y le dio un juego distinto al equipo. Otro es Alexis Mac Allister que debutó hace ocho meses con la Selección Argentina frente a Venezuela en un partido de Eliminatorias. Justamente lo hizo desde el inicio por la ausencia de Lo Celso por suspensión. A pocos días del debut asoma como una posibilidad firme para ser titular contra Arabia Saudita de interior izquierdo. Mac Allister es un volante mixto, diestro, que puede jugar de doble 5, enganche, por dentro o por fuera, que su virtud es el juego ofensivo, con un gran remate de media distancia, pero que en la Premier League se lo ve comprometido tanto en ataque como en defensa. El miércoles sumó 45 minutos, una asistencia y no erró ninguno de los 26 pases que intentó. Un hallazgo y una gran opción para este equipo.

En el sistema que, posiblemente, sea el del arranque: el 4-3-3, la Selección forma un triángulo en el mediocampo con los mismos tres jugadores desde hace mucho tiempo. Un mediocampista central y dos internos más adelantados. Esta disposición le da una libertad de movimiento a los que están al costado del mediocampista central (en este caso Leandro Paredes o Guido Rodríguez), donde se puede invertir tranquilamente el triángulo. Es decir con un doble mediocampista central y un "enganche" más suelto. O también teniendo la variante de transformarlo en un 3-5-2 o 5-3-2, que solo lo podemos pensar con jugadores que se adapten a distintas posiciones y tipos de sistemas, que sin dudas este plantel los tiene.

La albiceleste disputó su último amistoso contra Emiratos Árabes Unidos, triunfo 5 a 0 y tuvo la oportunidad de probar a distintos jugadores en el equipo titular. Por el lateral derecho probó a Foyth como una variante más defensiva que Molina y Montiel, en la delantera a Julián Álvarez -que convirtió el 1 a 0 con asistencia de Messi-, y que seguramente sumará más minutos de los esperados en su primer mundial siendo el primer cambio fijo de Lautaro Martínez. En la zaga central apareció Lisandro Martinez, otro jugador que tiene un gran talento y la capacidad de adaptación al sistema o posición que anteriormente nombramos.

Cuánto influye el calendario

La Copa del Mundo Qatar 2022 será el primer mundial realizado en los meses de noviembre y diciembre. Todas sus ediciones anteriores fueron disputadas en el receso europeo, es decir, entre mayo y julio. Es por ello que se ha manifestado un disgusto general en el mundo del fútbol. Distintas lesiones que marginan a muchos jugadores importantes para sus selecciones, otros tantos llegan cansados o con molestias por un calendario cargado de partidos.

Justamente, en las últimas horas se han dado dos bajas importantes por distintas lesiones. Una de ellas es la de Nicolás Gonzalez por una lesión muscular en el bíceps que sufrió hace un mes en su club, Fiorentina. Una baja muy sensible, dado que es un jugador de los más polifuncionales, que se puede adaptar a varias funciones como pocos, en su función original de punta o volante y hasta de carrilero cuando la situación lo pide. El otro jugador es Joaquín Correa, que había sido probado en el último amistoso y no terminó al 100% de su tendinitis aquiliana en la pierna izquierda. Los elegidos para reemplazarlos son Ángel Correa y Thiago Almada, que disputarán su primer mundial.

Otro ejemplo más del riesgo que conlleva disputar un torneo de esta magnitud, en esta época del año.

Marcos Acuña -que el miércoles fue de arranque en el amistoso asistiendo a Di María en el segundo gol- presenta una pubalgia desde mitad de año que lo limita a la hora de entrenar y de poder recuperarse más rápido luego de los encuentros. Una lesión en la zona del pubis que es frecuente en los jugadores de fútbol, pero que también es muy difícil de tratar. El técnico manifestó (y cumplió) que los futbolistas con molestias físicas serán evaluados en los próximos días, intensificarán las cargas para ver cómo se encuentran y él tomará la decisión final. Hasta el lunes tiene tiempo de modificar la lista. No hay dudas de que nadie se quiere perder el torneo más hermoso del mundo.

La selección que se alcé con la Copa deberá especular con esto y tendrá que disputar 7 partidos en ¡tan solo! un mes. 32 selecciones, 26 jugadores y un calendario apretado donde el equipo que sepa ser el más inteligente será el que finalmente grite campeón.