Lionel Scaloni sorprendió a todos con su verdad sobre Messi y la MLS

Con respecto a la posibilidad del crecimiento de la Liga de Estados Unidos, el entrenador también hizo hincapié en que probablemente varios de los equipos mejoren.

Una vez más Lionel Messi jugó en el Inter de Miami y, como siempre, puso a la MLS en el centro de la escena en el deporte mundial. Como siempre, Lionel Scaloni fue a verlo a jugar contra uno de los equipos de Estados Unidos y, en su visita, le preguntaron sobre el nivel de la Liga. En este sentido, el entrenador lanzó una contundente respuesta y defendió el nivel de los equipos.

En una charla después de los partidos, Scaloni indicó: “Yo creo que el nivel no es malo, al contrario. He ido a ver el partido del otro día del Inter contra Charlotte y no me parece malo, me parece un nivel aceptable”, En ese mismo sentido, luego el propio Scaloni aseguró que, como siempre, "los partidos de futbol son todos difíciles y hay que jugarlos. Sin dudas creo que es una liga que va en ascenso, que va a ir mejorando y que va atrayendo al futbolista para venir a este país”.

Con respecto a la posibilidad del crecimiento de la Liga de Estados Unidos, el entrenador también hizo hincapié en que algunos de ellos crezcan -siempre y cuando- los jugadores también mejoren. “La dificultad de la liga la veo y creo que hay buenos equipos. Tiene muy buenos jugadores y cada vez van a llegar aún mejores”, añadió.

La AFA presentó su proyecto en Miami

Este mismo día, la AFA confirmó la iniciativa de generar un complejo que adquirió en suelo norteamericano. Allí, junto con Chiqui Tapia se hizo una presentación con una conferencia de prensa en el que, además, remarcó que la Asociación del Fútbol Argentino tiene "tiene un lugar en el mundo donde puede generar una proyección aún mejor" del fútbol argentino.

El actual titular de la AFA aseguró que si no se hubiera afianzado "todo el crecimiento que tuvo en los últimos dos años el fútbol argentino, seguramente todos los objetivos conseguidos no se podrían haber logrado", en referencia a las conquistas alcanzadas por el grupo dirigido por Lionel Scaloni, y capitaneado por Lionel Messi de la Copa América en Brasil 2021, el trofeo de la Finalísima en Londres y la Copa del Mundo en Qatar 2022. El director técnico, Lionel Scaloni, se mostró orgulloso por el predio que será de utilidad para las selecciones nacionales que presenten competencias cercanas al territorio americano y lo declaró de forma "esencial para el fútbol argentino".