Lionel Scaloni cumple 45 años: cuando fue héroe de un clásico en la Selección Argentina

Lionel Scaloni cumple 45 años y ya es un ídolo de la Selección Argentina. Cuando fue héroe en un clásico con esta camiseta en un Mundial Sub 20.

Lionel Scaloni cumple 45 años este martes 16 de mayo de 2023 y afloran los recuerdos de su trayectoria profesional con la camiseta de la Selección Argentina. El entrenador que llevó a la Mayor a ser campeona de América y del mundo tuvo una breve participación con la Absoluta, aunque fue mucho más determinante en la Sub 20.

El exlateral derecho, que también jugó como mediocampista por ese sector, se transformó en héroe durante el Mundial juvenil de Malasia 1997 nada menos que en el clásico frente a Brasil. Aquel equipazo dirigido por José Pekerman eliminó al "Scratch" en los cuartos de final con la victoria por 2-0 con un gol del pujatense.

Cuando Scaloni fue héroe en la Selección Argentina vs. Brasil

El 29 de junio de 1997, el gran clásico de Sudamérica se disputó por los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Malasia. Cuando el partido en el estadio Sarawak de la ciudad de Kuching estaba 0-0 y muy cerrado, a los 79 minutos apareció "Scaló" para destrabarlo con un golazo y abrir el marcador. Fiel a lo que varias veces ocurrió en su carrera, la fortuna tuvo mucho que ver en esa tarde gloriosa.

Scaloni le hizo un golazo a Brasil en un Mundial Sub 20.

El capitán de "La Albiceleste", Diego Markic, salió lesionado a los 22 minutos del primer tiempo y Pekerman se la jugó por Scaloni para reemplazarlo como volante. Cuando Juan Román Riquelme abrió el juego hacia la derecha con un pase profundo, el entonces futbolista de Estudiantes de La Plata controló a la perfección en la posición de extremo, enganchó e hizo pasar de largo a su marcador y se metió en el área. Antes del cierre de otro defensor, ejecutó un gran disparo para el gol del 1-0. Con un remate fuerte, seco y al ángulo superior izquierdo del arquero, puso en ventaja a la Selección Argentina en un choque decisivo.

Sobre el cierre, el delantero Martín Perezlindo anotó el 2-0 definitivo que depositó a los juveniles en las semifinales del torneo. Luego llegaron los triunfos ante Irlanda (1-0) y Uruguay en la final (2-1) para consagrarse y levantar el tercer campeonato del mundo Sub 20 en la historia nacional. A partir de aquel momento, Scaloni se convirtió en un futbolista muy importante con los colores de su país. Incluso, tuvo la posibilidad de disputar la Copa del Mundo de mayores en Alemania 2006, también con Pekerman como DT.

La palabra de Scaloni sobre su gol a Brasil: "No sé cómo lo hice"

Una vez consumada la victoria con su tanto, el protagonista dialogó con la prensa y se sinceró: "La verdad es que todavía no sé cómo hice el gol. Siempre intento esa jugada y trato de patear al arco con la parte interna del pie, pero si digo que le pegué tres dedos nadie me va a creer". "Pónganlo así: no sé cómo hice ese gol”, concluyó entre risas.

El camino de la Selección Argentina hacia el título en el Mundial Sub 20 de Malasia 1997