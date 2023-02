Lionel Messi abrió una puerta para jugar hasta el Mundial 2026

El mejor jugador de la actualidad no le escapó al tema y si bien no fue tajante, dejó entreabierta la puerta sobre su posible participación en el próximo Mundial.

Después de la Copa del Mundo, Lionel Messi habló de la posibildiad de estar con la Selección en el Mundial 2026 y no se escapó del tema. Luego de haber sido campeón con el equipo de Lionel Scaloni muchos hinchas se ilusionaron con la posibilidad de que llegue hasta la competencia que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

El mejor jugador del mundo sostuvo que tiene ganas de jugar el Mundial de 2026, pero reconoció que "parece difícil, por la edad, por lo físico". En este sentido, con respecto a lo que puede ser la dificultad de llegar en un buen estado físico, Lionel Messi indicó en charla con Olé que no sabe si "va a estar, siempre dije que por edad me parece difícil que llegue, amo lo que hago y mientras esté bien y siga disfrutando, pero me parece mucho hasta el Mundial que viene".

Más allá de lo que parece una desilusión para los hinchas, el rosarino agregó: "Dejo la puerta abierta, pero por edad y tiempo me parece que es difícil, depende de cómo vaya mi carrera, voy a ver para dónde va mi carrera". Desde París, el mejor jugado de la historia nacional indicó que tampoco le gustó cómo se trató el tema con los jugadores argentinos desde varios medios del mundo en el que hablaron de una "burla" de la Selección a los rivales haciendo, principalmente, hincapié en el partido con Países Bajos. "Me parece injusto la idea de que la Argentina no festejo bien, tuvimos un comportamiento ejemplar, dentro y fuera de la cancha", sostuvo.

En ese sentido recordó que "nadie dice lo que paso con Holanda (Países Bajos), de lo que ellos dijeron antes del partido, ellos no tuvieron fair play, nos apuraban, nos gritaban, increpaban, nos decían de todo durante todo el partido, los jugadores nos decían cosas cuando íbamos a patear los penales. Los que hablan tienen que ver toda la película". Antes del partido con Holanda, "leí lo que dijo el DT (Louis) Van Gaal y me molestó, porque nunca le falto el respeto a nadie, yo hablé con mucho respeto de él. No me gustó lo que hizo y por eso salió el Topo Gigio, fue sin pensarlo", aseguró el jugador del Paris Saint Germain.