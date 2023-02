Messi recordó el sufrimiento de su familia por la Selección: "Mucho periodista"

El mejor jugador del mundo no se olvidó de las cosas que decían muchos periodistas y recordó cómo fueron esos ataques.

Después de haber salido campeón del Mundo con la Selección Argentina, Lionel Messi no había hablado mucho sobre lo que ocurrió en ese torneo. Sin embargo, en las últimas semanas se conocieron varias entrevistas con el mejor jugador del Mundo en las que el crack habló sobre lo que le tocó sufrir tanto a él como a su familia producto de los medios de comunicación.

El mejor jugador del mundo no se olvidó de las cosas que decían muchos periodistas y, en charla con Olé, recordó cómo fueron esos ataques. En un momento le consultaron por qué creía que todos querían que fuera campeón del Mundo y, rápidamente, el crack de la Selección indicó: "Sinceramente no sé cuál es la razón. Pensando un poco en por qué puede ser, creo que porque la gente vio todo lo que peleé para intentar conseguir ese objetivo". En ese punto, después de haber soltado esas primeras palabras recordó lo mal que se lo trató: "Creo que a mucha gente le parecía injusto lo que había vivido yo con la Selección Argentina. No a nivel de resultados sino a nivel de mucho reclamo, de mucho periodista matándome feo; y creo que la gente que me quiere y me quiere ver bien, disfrutó siempre de lo que intenté dar".

Dsde ya, las personas que más sufrieron por todas las críticas son los familiares de Lionel Messi. Uno de los gestos que hizo el jugador apenas terminó fue el de "ya está" a su propia familia y, sobre eso, indicó: "Para mí, lo viven todo igual que yo o incluso más. Porque tengo familiares que están viviendo en Argentina, viven el día a día de Argentina, lo que se habla en lo deportivo, en el periodismo. Y ellos fueron consumiendo todo. Porque quiera o no lo veo, lo he escuchado, o alguien te cuenta, y sé que ellos lo sufren igual que yo o más. Que cuando estamos juntos intentan demostrarme que no es así pero en el fondo de todo sé que la pasaron mal y ue un desahogo para ellos y para mi".

El elogio a Messi

Amo a Leo Messi por muchas razones. Es un gran jugador, tiene una gran personalidad, es una gran persona. Creo que lo que todos aman de él es cómo juega a la pelota, lo hace con pasión, juega de una forma muy libre", destacó Beckham en la mencionada nota en la que además dio su parecer con respecto a lo sucedido durante el Mundial de Qatar.

"La forma en la que jugó para su equipo, para su país, y ganar la copa como la ganó fue algo increíble para él. Amo ver jugadores así", agregó el ahora dirigente del Inter de Miami de Estados Unidos. Por otro lado, el exjugador todavía mantiene el sueño de que en algún momento la "Pulga" llegue al mencionado club, aunque primero tendrá que desvincularse del Paris Saint Germain.