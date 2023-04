La vergonzosa acusación contra Ángel Di María en la Juventus

La acusación tiene que ver con su estado físico y está ligado directamente a su futuro en el club.

Uno de los mejores jugadores de la Selección Argentina es, sin duda, Ángel Di María que -a lo largo de su historia- ha tenido una conducta ejemplar tanto con sus clubes como con el equipo nacional. Sin embargo, ahora sufrió una insólita acusación en su contra.

La acusación fue por parte de un periodista en un periódico italiano. Se trata Marco Giudi que, en una nota, sostuvo que el futbolista argentino no apareció en la lista de titulares del equipo italiano, ya que Massimiliano Allegri no lo incluyó y que, inmediatamente después de enterarse de esta situación, el jugador argentino tomó la decisión de anunciar la dolencia física.

Según el periodista, Di María “se quejó de un problema en el tobillo al descubrir que no iba a ser titular” y por otro lado indicó: “Habría comunicado el supuesto problema recién cuando le entregaron el dorsal reservado para los que no forman parte de los titulares". Desde hace varias semanas, el futuro del jugador argentino está repleto de dudas en la Juventus y, ahora, si bien el atacante tiene contrato con el club hasta el 30 de junio, la dirigencia no está tan decidido de alargárselo.

Dybala reveló la caliente charla con Cristiano Ronaldo en Juventus: "Le dije ´te odiaba de niño´"

En la entrevista con el diario deportivo italiano Tuttosport, el ex Instituto y Palermo repasó que "con Cristiano fueron tres años buenos, el equipo era muy fuerte y él le dio algo más". Al mismo tiempo, reconoció que la disputa entre el luso y "La Pulga" por ser el mejor futbolista del mundo influyó en el prejuicio del zurdo con respecto al europeo.

De hecho, "La Joya" argumentó que "en Argentina, la rivalidad entre Messi y Cristiano es muy profunda" y aceptó: "Obviamente, de niño siempre estuve del lado de Messi". Allí fue cuando Paulo se lanzó a detallar una anécdota que vivieron juntos: "Una vez que íbamos a jugar un partido, yo estaba en la parte trasera del avión y él sentado en la parte delantera", comenzó