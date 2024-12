La tremenda promesa de Dibu Martínez en la Selección Argentina con el Mundial 2026: "Lo digo"

Dibu Martínez hizo una fuerte promesa en la Selección Argentina para el Mundial 2026 y sorprendió a sus compañeros.

Este miércoles 18 de diciembre se cumplen dos años de la inolvidable consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Para aprovechar el nuevo aniversario, la Asociación del Fútbol Argentino preparó una charla íntima entre algunos campeones de la "Albiceleste" y Emiliano "Dibu" Martínez sorprendió con una fuerte promesa en caso de que se cumpla su máximo deseo en el Mundial 2026.

A través de un video publicado en YouTube, denominado Un instante para siempre, AFA Estudio compartió un encuentro distendido entre el arquero, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Gonzalo Montiel y Lautaro Martínez, en el que recordaron distintos acontecimientos que sucedieron durante la Copa del Mundo.

Sobre el final de la conversación, "Dibu", que venía siendo protagonista con sus anécdotas, descolocó a sus compañeros con un nuevo tópico. "A mí me gustaría tener otra”, arrancó el marplatense sobre su deseo de obtener otro Mundial y preguntó: "¿Hay alguna selección que haya ganado dos Copas del Mundo seguidas?".

Sin dejar que los futbolistas del seleccionado llegaran a contestar, el mejor arquero del mundo soltó una tremenda frase que dejó sin palabras a los presentes en la mesa: "Ahí me retiro, te lo prometo, me retiro. Te lo digo hoy, entre todos. Me retiro después de ese Mundial”.

Aunque causó sorpresa su declaración, Mac Allister le contestó con una broma: "Ya estás viejo, ‘Dibu’”. En el mismo tono, y con risas de por medio, "Dibu" recalcó su decisión si se diera su deseo en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026: "Recién cumplí 32 y voy a tener 33 en el Mundial, un pendejo. Empecé a jugar a los 30 años, me retiro a los 33”.

Cuándo es el Mundial 2026 de fútbol

El torneo se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

Cuáles son los cambios en el formato del Mega Mundial 2026 según la FIFA

Las Selecciones participantes pasarán de 32 a 48, es decir un 50% más de las que venían siendo desde Francia 1998. Los Grupos pasarán de 8 a 12. Además de los 2 primeros de cada zona, clasificarán los 8 mejores terceros. Habrá una instancia más: los 16avos de final. Por lo tanto, el máximo de partidos por equipo será de 8 en vez de 7. La duración del torneo pasará de un aproximado de 30 días a 40. La final será alrededor de una semana más tarde: cerca del 20 de julio. La del 2026 está estipulada para el 19 de dicho mes. Serán 104 partidos en total, en lugar de 64.

El fixture de la Selección Argentina en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026