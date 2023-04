La tajante decisión del Chlesea con Enzo tras la eliminación en Champions

El equipo londinense no jugará la próxima edición de la "Orejona" y el dueño castigó a los jugadores.

El Chelsea tomó una tajante decisión este miércoles con Enzo Fernández y sus compañeros del plantel: el club decidió recortarles el 30% del sueldo luego de la dura derrota ante Real Madrid, correspondiente a los cuartos de final de la UEFA Champions League.

La campaña del equipo londinense no viene siendo la soñada ni mucho menos. Tras quedar eliminado de la competencia más importante de Europa y al no contar con chances de clasificar a la edición de la próxima temporada a través de la Premier League, el dueño del equipo, el estadounidense Todd Boehly, determinó reducir los salarios de algunos jugadores en dicha suma.

La medida no llama la atención del todo ya que, según informó el medio inglés The Telegraph, apenas se hizo cargo del Chelsea, Boehly incluyó, en los contratos de los nuevos fichajes y los que renovaran, una cláusula particular de recortes en los sueldos si el equipo no lograba la clasificación a la Champions 2023/2024.

Todd Boehly, dueño del Chelsea.

Sin embargo, esta determinación puede provocar peligrosa y graves consecuencias en la econompia del club, ya que, podría incumplir cumplir con el 'fair play' financiero impuesto por FIFA. Al no tener los recursos extraordinarios que brindan las competencias europeas, Chelsea no tendría manera de jsutificar los altos sueldos de los jugadores.

Desde que la llegada al club de LOndres, el consorcio de Estados Unidos ha fichado y renovado a 19 jugadores, entre los que están Enzo Fernández, Mykhailo Mudryk, César Azpilicueta y Reece James, gastando alrededor de 400 millones de dólares.

Un ex jugador que la Selección eliminó de un Mundial atacó a Enzo Fernández: "Que corra"

Un ex jugador que la Selección eliminó de un Mundial lanzó un insólito ataque a Enzo Fernández por su rendimiento, luego de la eliminación del Chelsea en los cuartos de final de la UEFA Champions League a manos del Real Madrid. Es que el volante que gritó campeón en Qatar 2022 no pudo solucionar los inconvenientes de su equipo en el verde césped y el futbolista, que ni siquiera jugó en Inglaterra, lo destruyó por su nivel. Para colmo, los de Londres tampoco levantan cabeza en la Premier League, torneo en el que están lejos de los puestos de copas internacionales.

Se trata de Wesley Sneijder, quien se despidió de la Copa del Mundo de Brasil 2014 por penales -erró en la definición- a manos de la "Albiceleste" que dirigía Alejandro Sabella. El ex atacante del Real Madrid y el Inter habló con la cadena RTL7 y descargó su bronca contra el crack surgido de las inferiores de River Plate. Además, el neerlandés cuestionó el dinero que los "Blues" pagaron por Enzo Fernández en el último mercado de pases.

"Si te han traído por 100 millones de euros, al menos puedes esperar que corra como un poseído. ¿No? Pero caminó. Ves a un jugador que compraron por 100 millones caminar mientras (Conor) Gallagher pasa corriendo a su lado y eso no puede pasar. Yo lo llamaría a una reunión mañana mismo y tampoco creo que sea un gran futbolista", soltó Sneijder con respecto a Enzo Fernández, que no sólo la rompió en el fútbol argentino, sino que además hizo lo propio en el Benfica de Portugal y salió campeón del mundo.

Por si esto fuera poco, el neerlandés que ganó la Champions con el Inter de Milán y el Mundial de Clubes en 2010 también habló de Lionel Messi y el rendimiento del equipo en Qatar. "Se dijeron muchas cosas por lo que hizo Leo, pensé que también lo harían en el Chelsea, pero claramente Enzo está muy lejos de eso. Hay que correr a pulmón y él no lo hace", disparó.