La pregunta de Scaloni que descolocó a Garnacho en la Selección Argentina: "Se lo dije"

Lionel Scaloni sorprendió a Alejandro Garnacho con una pregunta apenas llegado a la Selección Argentina. La revelación del extremo de Manchester United acerca de su diálogo con el DT de "La Albiceleste".

Alejandro Garnacho ventiló una pregunta que le hizo Lionel Scaloni apenas arribó a la Selección Argentina. El extremo de 18 años de Manchester United se soltó y contó qué le pidió el entrenador en una de sus primeras prácticas con la camiseta nacional. Además, llenó de elogios a Lionel Messi y explicó por qué decidió jugar con "La Albiceleste" y no con los de España, su país natal.

Durante la entrevista televisiva con el periodista deportivo Gastón Edul en el canal TyC Sports, el joven atacante recordó uno de los pedidos del DT que lo sorprendió. De paso, se refirió a lo que pasará en el caso de que no pueda debutar con la Mayor en esta doble fecha FIFA de junio de 2023. "La Scaloneta" se medirá en los amistosos con Australia en China el jueves 15 y con Indonesia como visitante el lunes 19.

Garnacho reveló una pregunta de Scaloni que lo sorprendió en la Selección Argentina

El ex Atlético de Madrid fue consultado por sus charlas con el técnico y contó: "Con Scaloni no hablé antes de venir. Me llamó Roberto Ayala (ayudante de campo), me dijo de venir para estar, con Scaloni hablé ya estando acá (en China)". Inmediatamente, recordó: "Me preguntó si estaba nervioso, le dije que cuando juego soy yo y no me pongo nervioso". Acerca de lo que le recomienda el DT, el futbolista detalló: "El técnico me dice que esté tranquilo, que juegue como sé, que me va a dar la oportunidad".

Garnacho, feliz de estar con la Selección Argentina.

Garnacho filtró por qué eligió a la Selección Argentina

Con relación a la elección de "La Albiceleste" por encima de "La Roja", el delantero argumentó: "De parte de mi papá son de España, de parte de mi mamá son de Argentina". "Por circunstancias de la vida se fueron a vivir a España y ahí nací yo. Hay fotos que la gente no vio de mí en las redes alentando a la Selección Argentina de chico... argentino", profundizó el protagonista.

Garnacho confirmó que jugará definitivamente en la Selección Argentina y halagó a Messi

El extremo valoró a Argentina como "una Selección muy grande, una oportunidad muy buena" y reconoció: "Mi familia está muy contenta". "No hace falta jugar tres partidos, si no debuto en esta gira no importa: ya se dará", señaló, convencido. Acerca de la adaptación al grupo campeón del mundo, sostuvo: "Los compañeros, bastante bien conmigo, animando, apoyándome". Y alabó al capitán: "Con Messi no hablé mucho, lo vi en la tele toda mi vida, y ahora tenerlo acá es increíble...".