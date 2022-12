La picante frase de un reconocido DT sobre Messi: "No saldrá"

"Messi lo hizo muy bien, es un gran futbolista y su carrera con un Mundial sigue", dijo además el entrenador del Real Madrid

El entrenador italiano de Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró hoy que Lionel Messi "es un gran futbolista" pero no lo consideró como "el mejor de la historia" ya que cada época "tuvo y tendrá jugadores importantes".

"Messi lo hizo muy bien, es un gran futbolista y su carrera con un Mundial sigue ¿El mejor de la historia? No lo sé, no sería justo decirlo", respondió Ancelotti ante la consulta relacionada a la última conquista del argentino en el Mundial de Qatar 2022. "Cada época tuvo, tiene y tendrá jugadores importantes y decir que Messi ha sido el mejor de la historia no va a salir de mi boca", agregó el experimentado DT italiano, de 63 años.

"He disfrutado de jugadores buenos. Actualmente tengo al Balón de Oro (Benzema); no he visto a (Alfredo) Di Stéfano pero sí a (Diego) Maradona y (Johan) Cruyff", completó Ancelotti en la conferencia de prensa previa al partido que disputará mañana Real Madrid contra Valladolid, por la Liga española.

En otro tramo, Ancelotti afirmó que el club "merengue" no realizará contrataciones en el mercado de invierno europeo.

Con información de Télam