La noche de Messi en Inter Miami: su gesto y el festejo que desbloqueó

Lionel Messi tuvo otra gran actuación con Inter Miami en la Major League Soccer y disfrutó con su familia.

Lionel Messi volvió a tener una noche llena de protagonismo en la Major League Soccer. En la goleda de Inter Miami ante Charlotte, el mejor jugador del mundo tuvo un gesto con Josef Martínez, marcó un lindo gol y desbloqueó un nuevo festejo dedicado a sus hijos.

Messi no necesitó encenderse como los encuentros anteriores para salvar al equipo de Gerardo "Tata" Martino. Sin embargo, jugando más como lanzador y enlace, le alcanzó para ser uno de los mejores de la cancha en el 4 a 0 que depositó a Inter en las semifinales de la Leagues Cup. Si bien "Leo" marcó el último de los tantos, demostró una vez más su compañerismo y lo bien que se siente en Estados Unidos junto a su familia.

El gesto de Messi con Josef Martínez

Desde el inicio del partido, los locales impusieron condiciones en la cancha y la apertura del marcador llegó rápidamente. Tras un penal por infracción a Dixon Arroyo, todo el estadio coreó el nombre de Messi para que se hiciera cargo de la ejecución.

Sin embargo, el rosarino, capitán de la franquicia de Miami, agarró el balón y se lo dio en la mano al venezolano Martínez, tal como ocurrió en el choque frente a Orlando City. El exjugador de Atlanta United, con gran categoría, devolvió la gentileza con una excelente definición y puso el 1 a 0.

Al finalizar el partido, el propio delantero, quien ya generó una buena conexión con el argentino, reconoció en una entrevista por qué pateó el tiro desde los 12 pasos. "Messi me dejó cobrar el penal. Yo no venía bien, así que me lo dejó tirar para recuperar la confianza. Agradezco esas actitudes", reveló Martínez.

El nuevo festejo de Messi en Inter Miami

Luego de que Martínez pusiera en ventaja a los locales, Robert Taylor y Adilson Malanda (en contra) ampliaron el marcador con total justicia. Pero para cerrar una noche perfecta, faltaba lo que todos los espectadores habían ido a ver: el gol de Messi.

A los 85 minutos, luego de una jugada que él mismo inició en la mitad de cancha, el ecuatoriano Leonardo Campana quedó mano a mano con el arquero, giró al no tener ángulo para disparar y, tras una buena habilitación, "Leo" puso el 4 a 0 con un toque sutil.

Apenas marcó el tanto, el capitán de la Selección Argentina hizo un gesto especial: fue hacia donde estaba su familia y lo festejó como Spiderman, una de las tantas películas que observa con sus hijos. En los partidos anteriores, Messi había celebrado como Thor y Black Panther, otros protagonistas de Marvel, y todo indica que habrá más de estos festejos en su repertorio.