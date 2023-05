La Liga Profesional saludó a Scaloni con un palito para una figura de ESPN: "Inexperto"

Desde las redes de la Liga Profesional de Fútbol publicaron un saludo para Lionel Scaloni por su cumpleaños con un "palito" para una importante figura de ESPN que lo criticó tiempo atrás.

Desde la Liga Profesional de Fútbol publicaron un mensaje para Lionel Scaloni por su cumpleaños y lo hicieron con un "palito" para una figura de ESPN. Es que el periodista fue uno de los críticos del entrenador al poco tiempo de que asumió en la Selección, pero el propio DT se encargó de revertir todo tipo de opiniones con los títulos logrados. Igualmente, desde las redes sociales del torneo argentino no dudaron en recordar los dichos de un histórico relator.

Es que durante un encuentro disputado entre la "Albiceleste" y Venezuela en 2019 donde el equipo nacional perdió por 3 a 1, Mariano Closs fue sumamente crítico con el estratega y su cuerpo técnico. "No debe ser el técnico este joven inexperto. Es un pibe que... La verdad, no está bien este chico", lanzó el conductor de F12. Con el paso de los años, el excompañero de Fernando Niembro pidió disculpas por sus declaraciones y ahora en la LPF lo cruzaron.

¡Hoy cumple años -me pongo de pie- el joven inexperto (?) que nos trajo la tercera! Felicidades al creador de la #Scaloneta, a @LioScaloni, el DT de la @AFASelección con el que nos volvimos a ilusionar", escribieron en las cuentas de la Liga Profesional como dedicatoria al campeón de América, de la Finalissima y del Mundo con la "Albiceleste" entre 2021 y 2022. Con estas palabras, se refirieron -sin nombrarlo- al reconocido periodista de la señal de Disney.

Con respecto a lo futbolístico, el elenco nacional ya tiene calendario definido para lo que se viene. Después de los partidos contra Ecuador y Bolivia en septiembre del 2023, el equipo liderado por Lionel Scaloni recibirá a Paraguay y visitará a Perú en las fechas 3 y 4, programadas para octubre. En noviembre, se enfrentará a Uruguay en casa y a Brasil como visitante, en lo que será uno de los duelos mas esperados de las eliminatorias rumbo al próximo Mundial.

La inesperada revelación de Scaloni

Scaloni indicó que trata dejar atrás la conquista del Mundial de Qatar para enfocarse "en lo que viene". En una charla con D-Sports reveló: "Intento ya no mirar nada porque si volvés a caer en eso, no te enfocás en lo que viene o en el presente. Eso se lo dejo a la gente, que es la que necesita festejar". El entrenador santafesino agregó que trata de no ver las imágenes porque sus hijos "están todos los días" recordando el título.

Después, en la misma entrevista, aseguró que existe una posibilidad para que ningún equipo tenga ventaja en las eliminatorias sudamericanas. De cara al certamen clasificatorio para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el DT planteó un tema para "mejorar" la competencia a nivel continental. "Habría que unificar los horarios de los partidos. Por ejemplo, que se juegue a las 21 de cada país y ningún equipo tenga ventaja", abordó.