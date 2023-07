La joya que quiso Riquelme para Boca Juniors y Lionel Messi lo pide para Inter Miami

Inter Miami quiere rodear a Lionel Messi de figuras y busca a una joya que Juan Román Riquelme intentó contratar para Boca Juniors.

Inter Miami quiere seguir rodeando de figuras a Lionel Messi y apuntó a otro delantero: una joya del fútbol argentino, que fue buscada por Juan Román Riquelme para Boca Juniors, podría convertirse en refuerzo en las próximas horas. El jugador viene recuperando su nivel tras una larga lesión.

El club comandado por los hermanos empresarios Jorge y José Mas parece que no se conforma con el mejor jugador del mundo y van por más. Además de contratar a Sergio Busquets, amigo de "Leo" y con quien jugó 12 temporadas en Barcelona, ahora la franquicia de la MLS busca traer jóvenes figuras y el principal apuntado es un atacante del fútbol argentino, con una proyección notable hacia futuro.

La joya de Argentina que quiere Inter Miami

Según detalló el periodista Ariel Senosiain en TyC Sports, Inter Miami quiere contratar a Facundo Farías, la joya de Cólon de Santa Fe que buscó Riquelme en 2022 para Boca, y ya inició gestiones con dirigentes del "Sabalero". El principal interesado en el delantero de 20 años es Gerardo Martino, quien habría recomendado de manera especial que el club vaya por él.

Aunque por el momento no hubo un ofrecimiento formal para la institución santafesina, ya intercambiaron posibles números de la transferencia, y Senosiain adelantó que Colón podría negociarlo pero con la condición de que se quede con un porcentaje de una futura venta.

Farías junto a Riquelme en La Bombonera.

Vale recordar que Farías tiene contrato vigente hasta diciembre de 2025, con una clausula de recisión de 12 millones de dólares, monto cercano al que pediría Colón para dejarlo marchar. El talentoso jugador está recuperando ritmo futbolístico, luego de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió en septiembre de 2022.

Messi se las pudrió a los periodistas que lo liquidaban en la Selección Argentina: "Barbaridades"

Lionel Messi se tomó revancha y liquidó a aquellos periodistas que lo criticaban cuando no podía ser campeón con la Selección Argentina. El capitán se refirió a los comunicadores que lo destrozaban en la televisión y reconoció que, si bien sufrió mucho, parece una etapa ya superada en su carrera profesional a los 36 años.

Durante la entrevista con Sofía Martínez en Llave a la Eternidad (TV Pública), el delantero de Inter Miami de Estados Unidos repasó su época más difícil con la camiseta de "La Albiceleste". Además, en la transmisión emitieron las voces en off de algunos comunicadores que le faltaron el respeto al rosarino: Martín Liberman, Fernando Niembro, Flavio Azzaro, Rodolfo "Gringo" Cingolani, Leonardo Farinella y Diego Díaz.

En plena charla, "Sofi" Martínez le mostró al ex-PSG en el celular las preguntas de algunos compañeros de "La Scaloneta". Entre ellas estuvo la de Guido Rodríguez, que le consultó "qué pensaba en los momentos más difíciles en la Selección". Sin filtro, el crack aceptó que "era muy difícil, la verdad" y explicó: "Porque yo vivía una situación en Barcelona en la cual disfrutaba muchísimo. Ganábamos, jugábamos bien, nos alababan de todos lados por el equipo, por el juego, por los triunfos... Y era pisar Argentina y escuchar críticas, rumores, los murmullos de la gente, continuamente el tener que pasar una prueba o depender de un resultado".

En ese momento, en Llave a la Eternidad transmitieron las voces en off de algunos periodistas que en ese momento eran muy duros con "La Pulga":

Diego Díaz: "La Selección está muerta. Están podridos".

Liberman: "Es un equipo sin coraje".

Azzaro: "En el Barcelona gana partidos solo, ¿y acá nunca?".

Cingolani: "El principal responsable, el número uno, se llama Messi".

Liberman: "Hoy creo que jugó su peor partido en la historia de la Selección Nacional".

Díaz: "Merece quedar eliminada la Selección Argentina".

Farinella: "¿Vamos a hablar en serio? Acá el problema es Messi...".

Azzaro: "Sí, que se vaya de la Selección".

Niembro: "Alguna vez renunciaste, Messi, a la Selección Argentina... No vendría mal que lo pienses otra vez".

Luego fue el turno de volver a escuchar al protagonista, que recordó que "tenía la suerte de que en el club las cosas iban de esa manera" y amplió: "Llegaba a Barcelona y un poco que me olvidaba de lo mal que la pasaba en la Selección porque recibíamos muchísimas críticas... Barbaridades más que críticas, porque se hablaba de cuestiones extrafutbolísticas que ya pasaban la línea de la falta de respeto y eso creo que no estaba bueno".

Messi también hizo hincapié en el padecimiento de sus personas más cercanas: "Por otro lado sabía que mi familia, por más que no me lo dijeran, sufría muchísimo también". De hecho, repasó que "ellos sí se quedaban en el país y consumían todo eso", aunque aclaró: "No lloré pero sufrí muchísimo, tuve momentos durísimos pero nunca dudé o pensé en... Bueno, en un momento sí, pero siempre tenía el deseo de poder con seguir algo con la Selección".

"Tenía en mi cabeza que lo iba a lograr y que, si no era así, por lo menos lo tenía que intentar", insistió el capitán de "La Albiceleste". Por último, remarcó: "Porque no podía ser que había ganado todo a nivel club, a nivel individual, pero si no lo hubiera hecho con la Selección era como que me hubiera faltado algo".