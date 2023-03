La insólita revelación de un jugador del Chelsea sobre Enzo Fernández: "No sabía dónde jugaba"

Si bien llenó de elogios al volante campeón del mundo, reconoció que lo vio por primera vez en Qatar 2022.

El español Marc Cucurella del Chelsea habló el pasado viernes sobre Enzo Fernández y sorprendió al revelar qué hizo al momento de enterarse de la llegada del volante argentino al club de Londres.

La explosión de Enzo fue vertiginosa en pocos meses. Luego del gran rendimiento en River Plate que le permitió ser transferido al Benfica de Portugal, el mediocampista se ganó su lugar en el Mundial de Qatar 2022 casi a último momento y no la desaprovechó.

Además de ganar el premio a mejor jugador joven de la Copa del Mundo, dejó marcada su calidad con goles y asistencias exquisitas. Sin embargo, un compañero suyo en Inglaterra parece que no tenía conocimiento real del argentino y se dio cuenta de la jerarquía de Enzo recién en Qatar.

La confesión de Marc Cucurella sobre Enzo Fernández

La llamativa confesión de Cucurella sobre Enzo.

Durante una entrevista con un medio inglés, el exjugador del Brighton fue consultado por Fernández y sorprendió con su sinceridad. "Me gustaba ver los partidos del Mundial de los equipos en los que tenía amigos y por eso estaba viendo Argentina, por Alexis (Mac Allister), y me acuerdo que dije: ‘El 24 ese me gusta mucho’. No sabía dónde jugaba ni nada y lo tuve que buscar en el móvil. Como Argentina iba avanzando y miraba los partidos le decía a mi familia y amigos: ‘El 24 me gusta’. Y ahora se da que vino al Chelsea”, reveló el lateral izquierdo, refiriéndose a Enzo que utilizó ese número de camiseta en el Mundial.

Además, el defensor surgido de las divisiones juveniles del Barcelona y que representó a su país en amistosos señaló al exvolante de Defensa y Justicia como un jugador con mucho talento, pese a su corta edad y que haya llegado sólo hace unos meses al Chelsea. Incluso, aclaró que Enzo es un buen chico y contó el pedido que ya le realizó al argentino. “Ya le he dicho a ver cuándo me prepara un asado, que me tiene muerto de hambre”, manifestó de forma irónica.

Cucurella llegó al equipo londinense proveniente del Brighton, lugar en el que generó una gran relación con Alexis Mac Allister y que también brilló en la Copa del Mundo. "Le mandaba mensajes siempre y estuve bien atento a los partidos de Argentina por él. Hicimos buena relación el año pasado y me hacía ilusión que jugase porque venía de un equipo humilde como el Brighton y la estaba pasando mal porque no jugaba, pero luego lo dio vuelta y se transformó en un jugador importante, pudo ir a la Selección y es un bonito premio para él”, expresó el zurdo de 24 años.