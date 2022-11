La insólita crítica de Martín Liberman contra Scaloni: "De su riñón"

El conductor se refirió al accionar del entrenador argentino con los jugadores desafectados de la Copa del Mundo.

El periodista Martín Liberman, quien se encuentra en suelo qatarí, criticó al entrenador Lionel Scaloni en relación a cómo eligió los 26 jugadores que integran la lista para el Mundial de Qatar 2022 en la Selección Argentina.

Liberman suele hacer análisis del seleccionado argentino que no se vinculan con los futbolístico sino con los trascendidos y rumores. Incluso ha llegado a criticar con dureza a algunos futbolistas cuando afirmaba que eran "un club de amigos" en la época que Argentina jugaba finales consecutivas.

En una de sus columnas diarias para el portal Infobae, el periodista criticó de manera extraña a Scaloni por su proceder para citar a los jugadores a la Copa del Mundo. "Nicolás González hacía mucho tiempo que no jugaba en la Fiorentina. Joaquín Correa arrastraba una dificultad en el tendón de Aquiles desde el Inter de Milán. Aquí, Scaloni veía reducidas sus posibilidades a la hora de consultar a los jugadores y confiar en la devolución que ellos le daban", comenzó diciendo en relación a los jugadores que fueron desafectados de la concentración a último momento.

"El técnico debía confiar más que nunca en la devolución que le daban los jugadores. Ahora, yo creo que hay una falla de Scaloni por confiar mucho en los futbolistas y por terminar eligiendo a aquellos en lo que más confianza tenía, con los que ha recorrido estos cuatro años de proyecto. Creo que le terminó jugando una pasada emocional, un mal trago, dándole la posibilidad a aquellos que venían mal pisados como Nico González, Joaquín Correa, el propio Paulo Dybala y Marcos Acuña, pero que son jugadores de su riñón, que él confía plenamente", manifestó el comunicador, reprobando el accionar del entrenador argentino.

"Esto no significa que no lo haga en Ángel Correa, pero en un momento hay que hacer el corte y elegir los 26. Ahí falló Scaloni, en no haber ido a Italia a juntarse con Correa en Milán, con Dybala en Roma, con Nico González en Florencia y verlos cara a cara para preguntarles: '¿Estás bien?'", continuó Liberman que, según él, Scaloni debería haber actuado de otra manera con respecto a los jugadores lesionados.

Para finalizar, el conductor televisivo justificó a los jugadores que estaban con molestias musculares: "Poniéndonos del lado del jugador, es realmente muy difícil reconocer que uno no está apto, que no está bien, que no está al 100% cuando está a tres días de jugar lo máximo que soñó desde que era un chiquilín y pateaba las calles de su barrio, pueblo o ciudad: jugar una Copa del Mundo