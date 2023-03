La increíble noticia que puede recibir la Selección Argentina

El conjunto nacional podría ser sede de la Copa del Mundo por una insólita razón .

En las últimas horas, la FIFA quedó convulsionada por una cita Mundial que tiene que ver con las selecciones nacionales. Indonesia puso en duda la realización del Mundial Sub-20 en ese país debido a la presencia de Israel en la competencia y, de esta forma, Argentina tiene una chance de llegar a la Copa del Mundo.

La Asociación del Fútbol Argentina quedó eliminada del Mundial Sub - 20 luego de quedar afuera en la clasificación que se jugó en Colombia. El equipo dirigido por Javier Mascherano no logró la clasificación para el torneo que se jugará a fines de mayo. En este sentido, el conjunto nacional -con Alejandro Garnacho- podría tener una chance más ya que, después de estas dudas, la asociación nacional se presentó como posible sede de la Copa del Mundo 2023.

De avanzar este requerimiento, el país podría ser parte del torneo, ya que la negativa de Indonesia, además, significaría su adiós del torneo. La situación, también, tendría aparejado la presencia de Argentina ya que clasificaría por ser el anfitrión. La última vez que Argentina fue sede de un torneo de esta envergadura fue en el año 2001. En aquel entonces, la Selección Nacional se quedó con el título de la mano de Javier Saviola.

Con respecto a la situación que ocurre en Indonesia, la posibilidad creció ya que tanto Indonesia como Irak se rehúsan a jugar contra Israel. Sin embargo, lo más fuerte es la decisión del Gobernador de Bali, que le pidió al presidente, que envíe una carta a la FIFA pidiendo que haya cambio de sede para no aceptar a Israel. Indonesia es el pais con mayor cantidad de musulmanes en el mundo y la nación no reconoce a Israel como Estado. Esto, además, suma el apoyo a la reconocida "causa Palestina" que los pone directamente enfrentado al estado israelí.

En las últimas semanas, también se registraron grandes movilización en la capital de Indonesia contra la participación de Israel y que tenían como principales instigadores a los grupos conservadores musulmanes. Por otro lado, existe ogtro problema para la organización, ya que el estado indonés no reconoce a Israel y eso trae complicaciones con visas y un problema diplomático. De no aceptar a Israel, Indonesia no solo tendría problemas para organizar la Copa del Mundo sino que también seria vetada de la clasificación a los próximos torneos intercontinentales.