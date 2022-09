La formación de Argentina vs. Honduras: Scaloni prepara una gran sorpresa

La gran sorpresa que alista Lionel Scaloni en la formación de la Selección Argentina vs. Honduras en el amistoso en Estados Unidos. Cuál será el once.

Lionel Scaloni define la formación de la Selección Argentina de fútbol para el amistoso contra Honduras, uno de los últimos encuentros en la previa al Mundial de Qatar 2022. "La Scaloneta" cumple con los entrenamientos programados en Estados Unidos de cara al choque con el conjunto centroamericano.

Si bien al principio se especuló con que el entrenador podría apelar a la rotación, dado que también deberá enfrentar a Jamaica pocos días más tarde, lo cierto es que elegirá la mejor alineación disponible para el cotejo ante los catrachos. Entre esos once jugadores titulares habrá una gran sorpresa: Enzo Fernández.

La formación de la Selección Argentina vs. Honduras en el amistoso

Si bien habrá que esperar hasta el último momento para conocer el equipo de manera oficial, todo indica que "La Scaloneta" saldrá a la cancha con: Emiliano "El Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.

Enzo Fernández lucha por meterse en la lista de la Selección Argentina para el Mundial de Qatar 2022.

El gran momento de Enzo Fernández

Más allá de que lleva muy poco tiempo en Europa, el exjugador de River y de Defensa y Justicia ha mostrado una rápida adaptación al fútbol del Viejo Continente con la camiseta de Benfica de Portugal. El mediocampista interior de apenas 21 años llamó la atención por el gran nivel en uno de los gigantes históricos de aquel país: con sólo dos amistosos de pretemporada, se ganó la titularidad.

Tras la multimillonaria venta desde el club de Núñez hacia "Las Águilas" a mediados de este 2022, el volante ya disputó 13 partidos oficiales con 3 goles anotados en un conjunto luso que está imparable tanto en la Primeira Liga como en la Champions League: ganó los nueve encuentros jugados entre ambas competencias. Además de los tantos marcados y de algunas asistencias de lujo, Enzo Fernández se mostró muy dinámico e intenso en la presión y preciso en los pases.

Las bajas en la Selección Argentina vs. Honduras

Más allá de que formaron parte de la lista final de Scaloni, todo indica que Cristian "El Cuti" Romero, Marcos Acuña, Giovani Lo Celso y Paulo Dybala no formarán parte de este cotejo, al menos como titulares. Los cuatro estarán disponibles desde el inicio para el duelo con Jamaica. El zaguero se sumará más tarde a las prácticas debido a un problema durante los trámites con la VISA obligatoria para ingresar a Estados Unidos.

En tanto, el lateral izquierdo arrastra leves molestias desde Sevilla y prefieren no arriesgarlo con muchos minutos en la primera presentación. Por el lado del ex Rosario Central, le ocurre lo mismo que al "Huevo": no está al 100% desde lo físico. Por último, el delantero de Roma no pudo entrar en el último compromiso por una sobrecarga y será esperado hasta el final en el Seleccionado para conocer su evolución.

Cuándo juega la Selección Argentina: los próximos partidos

"La Scaloneta" jugará dos amistosos en Estados Unidos durante la última doble Fecha FIFA previa al Mundial de Qatar 2022: