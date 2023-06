La emoción de Di María al recordar la final del Mundial Qatar 2022: "Veía doble"

Ángel Di María reveló el sufrimiento previo a ser campeón con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. El momento de los penales contra Francia y la tensión que invadió su cuerpo.

Ángel Di María reveló el sufrimiento y la tensión en los instantes previos a ser campeón con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. El extremo de 35 años reconoció que, antes de la consagración en los penales en la final frente a Francia, hubo un momento en el que no pudo soportar la tensión en esos minutos desde el banco de los suplentes.

El atacante dialogó en Llave a la Eternidad (TV Pública) con Sofía Martínez y allí repasó aquel inolvidable encuentro por el título en el Estadio Lusail de Doha. Más allá de la arenga de Lionel Messi y de su pasado con muchas críticas en "La Albiceleste", el jugador surgido en Rosario Central destacó que ya "veía doble" durante la tanda de los penales por el nerviosismo que invadió su cuerpo.

Di María recordó la tensión por los penales contra Francia: "Se me habían bajado las persianas"

Consultado acerca de la definición por el título en la Copa del Mundo, "Fideo" rememoró: “En los penales veía doble de los nervios, se me habían bajado las persianas de cómo estaba". Además, reconoció que "era demasiada la tensión" y así lo explicó: "Porque la teníamos ahí y de la nada se nos fue, la volvimos a tener y se nos iba". Sin filtro, detalló que "estaba abrazado con (Pablo) Aimar" y que "tenía confianza en los compañeros y en Dibu (Emiliano Martínez), pero con los penales empiezan los nervios y la ansiedad".

Acerca del instante cúlmine en el que "La Scaloneta" se consagró en Doha, el ex-PSG señaló: "Cuando (Gonzalo) Montiel iba corriendo en el penal se me desvanecían las piernas. Cuando hizo el gol me tiré al piso de rodillas e hice lo mismo que antes del partido: agradecer por el momento que habíamos vivido e íbamos a vivir, porque ahí cambiaron nuestras vidas para siempre". "Después de ese gol éramos eternos”, completó.

Di María repasó su momento más difícil en la Selección Argentina: "Iba al psicólogo"

Señalado como uno de los que ya habían cumplido un ciclo post Mundial de Rusia 2018, el delantero admitió que el dolor por los cuestionamientos lo trataba con un profesional. En broma, recalcó: “Del psicólogo me di de alta casi solo... Era más por videollamada y teléfono porque yo estaba afuera y era alguien de Argentina. Hice el clic con un par de cosas y dije ‘ya está, no quiero saber más nada, tengo que manejarlo yo’. Ese tiempo con el psicólogo me ayudó bastante". En ese sentido, recordó que la bisagra fue la Copa América de 2019, cuando fue suplente. "Eso me pegó un poco, me di cuenta de que tenía que cambiar... Muchos decían que no merecía estar en la Selección, pero entendí que los de afuera son de palo y que estaba donde estaba porque me lo había ganado”, disparó.

La emoción de Di María cuando recordó la final del Mundial de Qatar 2022.

Acerca de los comentarios negativos de un sector de la prensa y de los hinchas hacia él, "Fideo" opinó que "algunos están para eso, para hablar bien o mal" y profundizó: "Uno tiene familia, a los viejos que sufren, que están en Argentina y escuchan todo. Mi papá ama el fútbol". Y sentenció: "Cuando juega la Selección y nosotros nos vamos siguen hablando... Esas cosas te matan porque la familia sufre. Muchas veces vi tristes a mis viejos. Mi mamá me dijo ´¿para qué vas a seguir sufriendo?’. Un día cambió todo y le pude dar la alegría más linda, que es ser campeón con Argentina”.

