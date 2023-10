La decisión menos pensada de Scaloni con Messi en la Selección Argentina vs. Perú

La decisión menos pensada de Lionel Scaloni con Lionel Messi para el partido de la Selección Argentina frente a Perú por las Eliminatorias. El plan del DT con el capitán, que fue suplente contra Paraguay.

Lionel Scaloni tomó la decisión menos pensada con Lionel Messi en la Selección Argentina para el partido frente a Perú, por las Eliminatorias sudamericanas camino al Mundial 2026. El entrenador de 45 años dispuso que el capitán disputara apenas 43 minutos contra Paraguay en el último encuentro, aunque en esta oportunidad optó por cambiar.

De hecho, la determinación del director técnico es que su máxima figura será titular en la cuarta fecha, en el estadio Nacional de Lima. Ya recuperado de las molestias musculares que no le permitieron tener continuidad en los últimos duelos con Inter Miami de Estados Unidos, el crack rosarino de 36 años estará desde el arranque ante "La Bicolor".

Scaloni decidió que Messi será titular en la Selección Argentina vs. Perú

De acuerdo con la información de Gastón Edul en TyC Sports, el DT del campeón del mundo colocará a "Leo" desde el inicio para intentar defender la cima de la tabla de posiciones del torneo. Sin embargo, la incógnita principal pasa por conocer a quién reemplazará. Todo indica que será Lautaro Martínez el que deje el equipo, aunque no se descarta que Julián Álvarez pueda abandonar el once de "La Albiceleste". Además, Gonzalo Montiel ingresaría por Nahuel Molina en el lateral derecho, ya que el ex Boca no está al ciento por ciento físicamente.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Perú

Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás González; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Messi ya tiene varios partidos encima frente a Perú.

Cuándo juega la Selección Argentina vs. Perú: hora, TV en vivo y streaming

El partido se llevará a cabo el martes 17 de octubre de 2023 a las 23 horas de Argentina en el estadio Nacional de Lima, con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela. Este encuentro corresponde a la cuarta fecha de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Podrás disfrutar del partido en vivo en la televisión por TyC Sports y la TV Pública. En tanto, el streaming online estará en sus respectivas plataformas TyC Sports Play y Cont.ar, además de otras alternativas como D GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.