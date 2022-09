La decisión de Lionel Scaloni para resolver su contrato en la Selección Argentina

El entrenador de la Selección Argentina tomó una fuerte decisión con respecto a su contrato que se termina a fin de año.

En la previa del partido entre la Selección Argentina y Honduras, hubo un tema que llamó la atención y que encendió algunas alarmas. El director técnico del equipo, Lionel Scaloni no confirmó cómo será su futuro luego del Mundial de Qatar 2022.

El contrato en cuestión terminará después del Mundial de Qatar. Si bien ya hubo intentos por parte de la dirigencia argentina para intentar renovarle el contrato, todavía no hay novedades al respecto y la negociación se tornó mucho más complicada de lo que parecía en primera instancia.

En las últimas horas se conoció que Lionel Scaloni tiene un pedido particular para tratar de renovar su contrato: no quiere hablar de la renovación de su vínculo antes del Mundial de Qatar 2022. La idea principal del director técnico es esperar a que termine la participación argentina en Qatar y, recién ahí, hablar sobre su futuro. De esta forma, todavía se mantiene en vilo lo que puede ocurrir con el entrenador nacional.

El futuro de la Selección

Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y, más allá de hablar sobre los jugadores actuales, aseguró: "A Enzo Fernández ya lo tuvimos en otra convocatoria y valoramos que pueda tener su chance. Nos puede aportar cosas como Palacios, que no pudo venir por la lesión, así que veremos al momento de decidir. Es un centrocampista y puede jugar en cualquier lugar. Es lo mismo que lo haga por izquierda o derecha".

"De Palacios, lo que me preocupa es que se recupere y llegue bien. Hay que darle la posibilidad de que lo haga. Siempre estuvo, fue querido y me interesa que esté en condiciones, para que sea una decisión técnica y no por lesión la elección. Lo mismo sucede con Foyth", señaló el también ex Newell's Old Boys.

El entrenador apuntó que el futbolista del seleccionado argentino "no tiene que pensar en otra cosa", en referencia a las precauciones que puede tomar ante la proximidad del campeonato del mundo, con fecha de inicio para el 20 de noviembre.

"Hay que quitar ese nerviosismo por lo que viene. Es el sueño de todos, pero hay que llegar en las mejores condiciones. Y para eso tenés que jugar en tu club", indicó.