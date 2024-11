La curiosa reacción de Garnacho tras la lista de la Selección Argentina: "Personal"

La curiosa reacción de Garnacho tras la nueva lista de la Selección Argentina.

Alejandro Garnacho protagonizó una extraña reacción después de haber aparecido nuevamente en la lista de Lionel Scaloni en la Selección Argentina. El extremo de 20 años, de Manchester United de Inglaterra, fue convocado otra vez por el entrenador, luego de haber quedado al margen de la nómina anterior por sus molestias musculares.

El joven delantero nacido en Madrid recurrió a su cuenta oficial de Instagram (@garnacho7), donde tiene doce millones de seguidores, para comunicarles a todos que ya está listo para asumir un nuevo reto con la camiseta albiceleste. De hecho, se espera que pueda sumar minutos desde el banco de los suplentes en los choques ante Paraguay de visitante (el jueves 14 de noviembre del 2024) o frente a Perú de local (el martes 19). Su presencia se da en el marco de las fechas 11 y 12, respectivamente, de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

La historia de Garnacho tras una nueva convocatoria a la Selección Argentina

El atacante, señalado como una de las "joyas" del Seleccionado nacional, publicó una storie en Instagram con una imagen de un hombre de espaldas, retirándose de un lugar oscuro y una tenue luz al final del camino. Con pequeñas letras en blanco en el centro de la foto, simplemente escribió en inglés "make it personal (tómatelo personal)". Si bien no explicó con precisión a qué se refirió, las especulaciones tienen que ver con el gran desafío de brillar de una vez por todas con la "Albiceleste", lo cual todavía no consiguió a pesar de que sumó pocos minutos con el equipo de Scaloni.

La lista de la Selección Argentina vs. Paraguay y Perú

Arqueros : Emiliano Martínez, Walter Benítez y Gerónimo Rulli.

: Emiliano Martínez, Walter Benítez y Gerónimo Rulli. Defensores : Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nehuén Pérez, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico.

: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nehuén Pérez, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. Volantes : Enzo Fernández, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Enzo Barrenechea, Thiago Almada, Facundo Buonanotte y Nicolás Paz.

: Enzo Fernández, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Enzo Barrenechea, Thiago Almada, Facundo Buonanotte y Nicolás Paz. Delanteros: Lionel Messi, Alejandro Garnacho, Nicolás González, Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Valentín Castellanos.

Cuándo juega la Selección Argentina vs. Paraguay y Perú por las Eliminatorias

Los dirigidos por Scaloni tendrán acción el próximo jueves 14 de noviembre cuando enfrenten en condición de visitante a Paraguay. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción a partir de las 20:30 horas de nuestro país. Cinco días después, la "Albiceleste" recibirá a Perú en La Bombonera desde las 21. En el caso de que se den algunos resultados, el combinado nacional podría sellar su clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 en el segundo compromiso a disputarse en la cancha de Boca Juniors.

Los números de Garnacho en la Selección Argentina