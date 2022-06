La cábala que une a Lionel Scaloni con Carlos Bilardo: "No quiero"

Lionel Scaloni, a lo Carlos Salvador Bilardo, tiene una cábala especial con los goles que convierte la Selección Argentina.

Lionel Scaloni dio a conocer que tiene una particular cábala futbolera similar a la que tenía Carlos Salvador Bilardo cuando dirigía la Selección. El técnico argentino lo reveló minutos después de la goleada 3 a 0 ante Italia en el estadio de Wembley, donde el elenco nacional se quedó con la Finalissima. Este detalle que lo une al "Doctor" es otro de los que ilusionan a todo un país con la consagración en el Mundial de Qatar 2022 al igual que en 1986.

No está lejos de ello, ni en tiempo ni en lo futbolístico. A partir de noviembre, y con un gran presente, buscará el trofeo que no consigue desde México, cuando justamente Bilardo comandaba al equipo. El entrenador de la "Scaloneta" demostró que tiene ideales similares a los del "Narigón", pero el que contó luego de la consagración de la "Albiceleste" sin dudas es de los que más llamó la atención pensando en lo que se viene.

Carlos Salvador Bilardo tenía la idea de que, cuando su equipo convertía un gol, los jugadores tenían que mantener sus posiciones en el campo de juego y no correr a festejar para no cansarse. A Lionel Scaloni le sucedió algo similar cuando Lautaro Martínez abrió el marcador ante Italia tras la gran acción y asistencia de Lionel Messi. Diez de los once (el "Dibu" Martínez se quedó) fueron a celebrar el tanto del "Toro" y, si bien los entendió, al DT no le gustó y lo dejó claro en conferencia de prensa.

"Yo tengo esa idea también, pero no los podés parar porque tienen muchas ganas de abrazarse. Si pudiera decidir yo, no quiero diez jugadores festejando el gol, pero no te da tiempo. Se los podés decir antes, pero se llevan tan bien que un abrazo entre ellos es una alegría. Se compensa el cansancio con la alegría de festejar el gol", aseguró el entrenador de la Selección Argentina sobre el buen ambiente que hay entre los futbolistas.

Lionel Scaloni, el hombre de los récords de Argentina que agranda su historia

Scaloni ganó su segundo título con el seleccionado e igualó a Basile, a quien además superó por uno su récord de invictos, ya que suma 32 partidos sin perder, número que ostentaba el "Coco" entre 1991 y 1993. Para cerrar un momento brillante, el DT se convirtió en el único entrenador en la historia en ganar un título en el Maracaná y en Wembley. Una verdadera locura que puede seguir creciendo con la mira puesta en Qatar, el objetivo principal que comenzará en noviembre.

Castigado por la prensa por no tener experiencia en dirigir equipos mayores, el entrenador comenzó a hacerse fuerte en los últimos cotejos de la Copa América de Brasil 2019, donde el equipo dejó una buena imagen tanto en la semifinal ante Brasil, como en la victoria por el tercer puesto ante Chile. Justamente ante los brasileños iba a ser la última derrota del DT al frente del conjunto argentino, ya que a partir de aquel partido fueron todos buenos resultados.