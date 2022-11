La arenga desconocida de Lionel Messi en la Copa América: "Nos la llevamos"

El trailer de Sean eternos: campeones de América, la serie de Netflix sobre el título de la Selección Argentina en la Copa América 2021. El trailer con la conmovedora arenga de Messi.

La serie de Netflix sobre la Selección Argentina campeona de la Copa América 2021 ya tiene su trailer y es realmente estremecedor. En especial, la última parte del video lanzado oficialmente por la plataforma de streaming, ya que allí se puede ver a un Lionel Messi como nunca: en una arenga impresionante en la previa a la final contra Brasil en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

La obra se basa en el camino recorrido por La Scaloneta rumbo a la 15° estrella de su historia en este torneo continental. Incluso, va desde las críticas iniciales para "Leo" por las cuatro finales perdidas anteriormente con La Albiceleste hasta la gloria alcanzada frente al local el sábado 10 de julio de 2021, tras el 1-0 con el gol de Ángel Di María.

El trailer de la serie de Netflix sobre la Selección Argentina campeona de la Copa América 2021

Para anunciar semejante material, la plataforma de streaming internacional publicó un mensaje bien futbolero a través de su cuenta oficial de Twitter en la mañana del miércoles 2 de noviembre de 2022. "Lo siento pero te como, hermano", comenzó con aquella famosa frase del arquero Emiliano "Dibu" Martínez en la definición por penales ante Colombia en la semifinal. Luego, anunciaron que "mañana estrena Sean eternos: Campeones de América, el documental que cuenta en primera persona el camino de La Scaloneta para dar la vuelta en el Maracaná". "Sí, hablan todos los que te imaginás que hablan", completaron.

Ya en la grabación posteada, se aprecia a un Messi como nunca en primer plano. Y dice mientras repasan imágenes suyas de las definiciones perdidas: "Tenía siempre en la cabeza, siempre, el porqué. Por qué no se me dio, por qué no se nos dio una de todas las que tuvimos aunque sea...". Además, se escucha a algunos periodistas criticándolo porque "es el mejor del mundo, pero en las finales no hace nada".

Una parte de la tremenda arenga de Messi previa a la final.

Al instante se oyen elogios puros para el capitán de diversas figuras del fútbol: Lautaro Martínez, Nicolás Otamendi, Xavi Hernández, Luis Suárez, Neymar, Rodrigo De Paul, Di María, Cristian "El Cuti" Romero y Lionel Scaloni. Sin embargo, la parte más emotiva llega luego: en la arenga de "La Pulga" en la antesala a saltar al campo de juego del Maracaná.

Allí se escucha al rosarino hablándoles a sus compañeros en el vestuario, todos juntos y abrazados: "¡45 días sin ver a nuestras familias, muchachos, por este momento!", comenzó con relación a "la burbuja" que tuvo que realizar el plantel antes del torneo en el predio de Ezeiza por los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus. "¡Teníamos un objetivo y estamos a un pasito de conseguirlo!", motivó el astro en aquel entonces.

Messi aparece hablando otra vez, ya en el presente, y recuerda que "para muchos era la primera Copa América y jugar una final en el Maracaná contra Brasil...". "Me había golpeado y vuelto a levantar, me había vuelto a caer, y así y todo tenía en la cabeza que se me iba a dar. Siempre tuve una cuenta pendiente conmigo y con mi país", añade el ex Barcelona.

En el cierre del video, "Leo" grita en la arenga: "¡No existen las casualidades, muchachos! ¿Saben qué? Esta Copa se tenía que jugar en Argentina y Dios la trajo acá", continuó con respecto a que su país natal no había estado preparado para organizar el campeonato por los efectos del Covid-19. "¡Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná, muchachos, para que sea más lindo para todos! Así que salgamos confiados y tranquilos, que esta la vamos a llevar para casa", cerró el 10, al tiempo que todos juntos gritaron: "¡Vamoooooos!".

Cuándo se estrena Sean eternos: Campeones de América, la serie de Netflix sobre la Selección Argentina

La fecha señalada es el jueves 3 de noviembre de 2022, aunque todavía no se conoce la hora. En Instagram, la plataforma de streaming adelantó: "Decime qué se siente. MAÑANA estrena Sean eternos: Campeones de América, una serie documental que cuenta en primera persona el camino de la Selección Argentina para volver a alzar una copa después de 28 años. Sí, hablan todos los que te imaginás que hablan".