Kun Agüero disparó contra Simeone y defendió a Julián Álvarez y De Paul: "Todos sabemos"

Sergio Kun Agüero bancó a Julián Álvarez y Rodrigo De Paul y criticó a Diego Cholo Simeone en Atlético de Madrid.

La adaptación de Julián Álvarez al Atlético de Madrid está pasando por un proceso lógico, sin embargo para Sergio "Kun" Agüero hay un motivo particular. El exjugador de la Selección Argentina respaldó a la "Araña" de cara al futuro en el equipo y le tiró un palazo a Diego "Cholo" Simeone, por la forma en la que juega el "Colchonero".

En una entrevista con Mundo Deportivo, el exfutbolista que marcó 101 goles con el conjunto de la capital española, remarcó el cariño que siente por el campeón del mundo en Qatar 2022: "Tengo relación ya de cuando estaba él en el City y le felicité por ir a Madrid, que es una ciudad muy linda y parecida a Buenos Aires para sentirse mejor que en Manchester (City)".

Pero luego, el "Kun" analizó el rendimiento de Julián en Atlético de Madrid, en el que lleva 3 tantos en 10 partidos disputados desde su arribo, y expuso su parecer con la idea de juego de Simeone. "A nivel de juego va a sufrir porque en el City tenía diez llegadas, pero todos sabemos cómo juega el equipo del Cholo Simeone y las que tenga las tendrá que meter. Cualquiera puede fallar y a veces no lo puede hacer y siempre estará la crítica. Hay que tener paciencia", comentó.

En el mismo sentido, Agüero resaltó sobre el oriundo de Calchín, que el miercóles marcó un gol en la derrota 3 a 1 ante Lille por la Chapions League: "Lo que transmitirá seguro Julián, otro no lo hará: actitud y ganas de ganar. No defraudará en eso que gusta en el Atlético. Ojalá le vaya bien pero todo depende del estilo de juego y del entrenador".

La crítica de "Kun" Agüero a Cholo Simeone por Rodrigo De Paul

Por otro lado, el jugador surgido en Independiente se mostró en contra de los dichos del DT argentino con respecto al rendimiento de Rodrigo De Paul, que es cuestionado por los hinchas del "Aleti". "Hace poco escuché al Cholo Simeone decir que De Paul no rendía como en la selección. No sé a qué se quiso referir. Me resultó extraño que dijera eso cuando es el técnico quien debe hacerlo jugar mejor. Quizá no es su posición. También el Atlético defiende más que la selección argentina", marcó.

Asimismo, el exjugador de Barcelona de España continuó con su visión: "Con Messi, el Barça jugaba diferente a Argentina y, aunque destacaba, igualmente el equipo no le acompañaba. Scaloni hizo un cambio de juego para hacerlo más sencillo y funcionó. Siempre dije también por qué no juega Correa, que es muy bueno, y le ha salvado muchos partidos al Atlético y al Cholo Simeone y no entiendo por qué no le da más minutos. Contra el Madrid, De Paul estaba jugando bien y lo sacó. No se entiende: o hay que jugar mal y dejarlo en la cancha o si juegas bien, sacarlo. Cada uno tiene su opinión pero por eso mismo no soy entrenador".

La furia de Julián Álvarez tras la derrota de Atlético de Madrid: "Tristes"

Julián Álvarez se mostró furioso por la derrota de Atlético de Madrid frente a Lille de Francia por 3-1 como local, por la tercera fecha de la fase inicial de la Champions League 2024-2025. El delantero de la Selección Argentina volvió a ser titular y abrió la cuenta con un gol al comienzo del encuentro, aunque luego el dueño de casa no pudo sostener el resultado en el estadio Metropolitano de la capital española.

Si bien opinó que el equipo dirigido por Diego "Cholo" Simeone "no jugó mal" y hasta mereció más, el ex River también hizo autocrítica por la falta de efectividad del conjunto "Colchonero", que ahora quedó complicado en la tabla de posiciones porque acumula dos derrotas en tres presentaciones en esta edición del certamen continental. Igualmente, el atacante de 24 años elogió al entrenador y sostuvo que ya hay que dar vuelta la página.

En el diálogo con los medios de comunicación en la zona mixta del Metropolitano, la "Araña" analizó: “Creamos muchas ocasiones, no las pudimos convertir, nos faltó efectividad. Y después, en esta competición, los rivales tienen jerarquía y lo pagamos caro en el segundo tiempo…". Incluso, se lamentó por la mala fortuna en algunas situaciones durante el desarrollo del cotejo: "Al no marcar, después, ellos tuvieron una situación en la del gol que nos rebota en un jugador nuestro. Después, la polémica del penal. No pudimos pegar en los momentos que tuvimos que pegar… El equipo no jugó un mal partido, se dio así. Estamos tristes por haber perdido, pero hay que seguir trabajando”.

Fastidioso por el trabajo del VAR, que en todas las jugadas dudosas falló a favor de la visita, Julián Álvarez detalló desde Atlético de Madrid: “No me acerqué al árbitro a ver qué explicación dio. Después, vi el vídeo y me pareció mano del jugador de Lille y, luego, no sé si Koke lo roza o no". Igualmente, aclaró que para él "primero, es mano" y que "además, la debería ver bien”.

Al margen de la ineficacia rojiblanca, el ex Manchester City señaló que “lo bueno es que el equipo las generó", les pidió a los hinchas "confiar en el Cholo Simeone" y completó: "Después, tenemos que trabajar en la efectividad y tratar de concretarlas. En el primer tiempo, pudimos hacer tres o cuatro goles…Obviamente no es lo que queríamos, más en este partido aquí en casa. Quedan cinco partidos, todavía tenemos que seguir trabajando para mejorar las cosas que estamos haciendo mal e intentar sumar de a tres”.