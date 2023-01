Julián Álvarez y la escandalosa frase de un DT que asombra a la Premier League: "No voy a apostar"

La escandalosa frase de un entrenador de la Premier League sobre Julián Álvarez, de Manchester City y campeón del mundo con la Selección Argentina. "No voy a apostar por él", dijo.

La escandalosa frase de un DT de la Premier League sobre Julián Álvarez: "No voy a apostar".

La escandalosa frase de un DT de la Premier League sobre Julián Álvarez: "No voy a apostar".

Un entrenador de la Premier League protagonizó una escandalosa frase desde Inglaterra con relación a Julián Álvarez, de Manchester City, figura de la Selección Argentina en la reciente consagración en el Mundial de Qatar 2022. A pura sinceridad, recordó que lo descartó hace un tiempo cuando un captador de talentos del club le propuso su nombre en una conversación.

El protagonista es nada menos que David Moyes, DT de West Ham que pasó por Manchester United. Durante la charla con el canal de YouTube Podcast The Dairy of A Ceo, el estratega escocés de 59 años reconoció que desechó el fichaje del entonces delantero de River porque no creyó que fuera "lo suficientemente bueno" como para sumarlo a su plantel profesional.

El DT de West Ham reveló que rechazó a Julián Álvarez cuando estaba en River: "No era lo que estábamos buscando"

En una parte de la entrevista, el entrenador europeo rememoró: "Nos han hablado mucho de Álvarez, que ha jugado para Argentina la Copa del Mundo... El año pasado sumé a un nuevo scout (captador de talentos) que me recomendó fichar a Julián Álvarez, de River Plate". Sin embargo, aclaró que fue su culpa haberlo rechazado, por lo que en enero de 2022 recaló en el City de Josep Guardiola a cambio de unos 21 millones de euros: "Lo seguí, lo miré mucho y era muy bueno técnicamente, ha hecho grandes cosas como centrodelantero. Pero pensé que, si bien hacía muchas cosas buenas, no era lo que estábamos buscando".

De hecho, Moyes admitió que en aquel entonces prefirió a un atacante británico-jamaiquino que estaba brillando en el primer equipo: "Teníamos a Michail Antonio, que lo estaba haciendo bien...". Igualmente, aclaró que "a veces te das cuenta de que los jugadores cambian en seis meses, pero hay que decir que hay jugadores a los que no aceptas y después no terminan teniendo un éxito real".

El DT de West Ham descartó a Julián hace un par de años...

Acerca de su poder de decisión sobre las probables llegadas de las jóvenes promesas a "Los Martllos", el escocés se sinceró: "Julián Álvarez es uno de los que me arrepiento porque fue sólo hace un año o un poco más, y decidí que no era el que necesitábamos. Yo dije: ´No, no es un jugador por el que voy a apostar´". Para colmo, actualmente su equipo está en zona de descenso de la Premier League, aunque recién se lleva disputada la mitad del torneo de la Primera División de Inglaterra.

Los números de Julián Álvarez en Manchester City