Hasta las lágrimas: el gesto de Messi y De Paul con las hijas de un rival de la Selección Argentina

Lionel Messi y Rodrigo De Paul tuvieron un gran gesto con un rival de la Selección y su familia luego de un partido de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Lionel Messi y Rodrigo De Paul tuvieron un emotivo gesto para la familia de un rival de la Selección Argentina en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Los futbolistas de la "Albiceleste" no dudaron y aprovecharon la ocasión para sorprender al jugador una vez finalizado el encuentro en el que se enfrentaron. Si bien la "Pulga" no sumó minutos, sí estuvo en la cancha y luego del cotejo se lució con una nueva demostración de crack acompañado del "Motorcito".

Carlos Lampe es el arquero suplente del seleccionado de Bolivia que el pasado martes 12 de septiembre cayó a manos del elenco nacional por 3 a 0 en La Paz. El exhombre de Boca Juniors estuvo en la cancha y al poco tiempo del pitazo final se encontró con los dos campeones del mundo. Las hijas del guardametas que se desempeña en el Club Bolívar fueron las privilegiadas al recibir el regalo y su padre lo contó en las redes con una foto de las niñas.

El mensaje completo de Carlos Lampe en su cuenta de Instagram

En el fútbol a veces se gana y a veces se pierde, a uno le duele muchísimo perder, pero no es todo fútbol en la vida, hay una vida detrás del fútbol y algunas veces tienen que ver con este deporte hermoso y otras no. Quiero compartir y dejar de recuerdo estas fotos, mis hijas me lo pidieron, se los pude cumplir y uno se siente realizado como padre cuando tus hijos desde tan pequeños van cumpliendo sus sueños, el de ellas era tener fotos con Leo y Rodri como seguro el de muchas personas.

Siempre que esté voy a caminar al lado de mis hijas para que vayan cumpliendo sus sueños o metas, espero Dios me regale vida para verlas profesionales y haciendo lo que les gusta.

La verdad que se pasaron!!! muchas gracias por atender con esa amabilidad a mi familia, esas cosas no tienen precio y está más que demostrado que son grandes en todo sentido. Gracias Rodrigo De Paul y Lionel Messi.

Pd: Ni los sueños de uno como padre lo satisface tanto como cuando ves cumplir el sueño de tus hijas y verla llorar de felicidad como lloró mi hija más grande.

Dibu Martínez histórico: el nuevo logro del arquero campeón del mundo

Emiliano Martínez es un arquero argentino que se desempeña en Aston Villa de la Premier League de Inglaterra y se consagró campeón del mundo con la Selección en Qatar 2022. El "Dibu" alcanzó un logro histórico para los guardametas argentinos meses después de levantar la tercera Copa del Mundo con la "Albiceleste". Es que, sin dudas, se convirtió en un importante referente del arco con sus galardones de la mano de Lionel Scaloni.

Martínez entró en la nominación del Balón de Oro y es el primer portero argentino en ser parte de esta terna. En la misma, competirá con distintas figuras del fútbol internacional y hasta compañeros del elenco nacional como Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Claro que no será nada fácil ganarlo, más allá de cómo de lució contra Países Bajos y Francia en los penales del Mundial. Además, ganó la Copa América 2021 siendo fundamental y la Finalissima en 2022.