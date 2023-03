Guardiola subió la apuesta en la polémica: reveló por qué Julián no juega en el City

El entrenador español se mostró feliz por la renovación de contrato del cordobés y aclaró el motivo de su poco protagonismo.

Josep "Pep" Guardiola explicó el pasado viernes el motivo de por qué no le da más continuidad a Julián Álvarez en Manchester City. Además, el español se refirió a la renovación del contrato del cordobés con los "Citizens" hasta 2028 luego de su participación en el Mundial de Qatar 2022.

Durante las últimas semanas, los rumores de una posible salida de Julián del "City" comenzaron a aumentar debido a la poca participación que está teniendo en Inglaterra, ya sea como titular o cuando ingresa en la segunda parte de los partidos. Para despejar dudas, su entrenador habló de lo que significa el delantero para el equipo y detalló la razón por la que no está contando con más protagonismo.

Guardiola se refirió al poco protagonismo de Julián Álvarez en Manchester City

En la previa al duelo de los cuartos de final de la FA Cup de este sábado frente al Burnley, "Pep" contó por qué la "Araña" no juega durante más minutos en su equipo. “No es fácil para él por el hecho de que pueden jugar juntos, pero juega en la posición de Erling y claramente no es fácil”, comenzó explicando el DT de 52 años, aclarando que la importancia del noruego tiene que ver en la decisión de dejar a afuera a Álvarez.

Si bien Guardiola sabe que Julián no está teniendo los minutos que se merece luego de demostrar su jerarquía en la Copa del Mundo, lo destacó por una cuestión particular de su personalidad: "Pero su comportamiento desde el primer día, dentro y fuera de la cancha, y cuando juega y no lo hace, su potencial... es un jugador increíble, es un campeón del mundo. Aparte de eso, contribuye al jugar increíblemente para el club”.

Para finalizar, el entrenador se mostró feliz por la extensión del vínculo del cordobés con el "City: "Absolutamente todos nosotros creemos que es un gran jugador a futuro y estamos encantados de que firmó su contrato, ajustó su salario, que lo merecía, y sí, seguimos adelante”.

El City blindó a Julián: salario impactante y extensión hasta 2028

El Manchester City decidió este jueves recompensar a Julián Álvarez por su rendimiento: le renovó el contrato hasta 2028 con un salario impactante para blindarlo a futuro, en medio de los rumores que circularon las últimas semanas sobre una posible salida de los "Citizens".

Según el prestigioso diario inglés Daily Mail, el "City" le extendió por un año más el vínculo a Álvarez, luego de su brillante actuación en el Mundial de Qatar 2022 y por las presentaciones que tuvo en el equipo inglés. Sin embargo, el cambio más significativo en este acuerdo aparece en los números: el delantero percibirá una cifra cercana a las 100.000 libras semanales, una diferencia sustancial respecto al contrato anterior.

Si bien de esta manera los dirigentes del "City" lograron una buena renovación teniendo en cuenta la duración, la medida no asegura que el exjugador de River Plate no se marche a final de la actual temporada. Ante el buen rendimiento que viene demostrando Erling Haaland en el equipo de Josep Guardiola, las oportunidades de la "Araña" se redujeron de manera considerable y son varios los clubes poderosos de Europa que están atentos a una posible negociación.