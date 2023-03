Garnacho se llevó un sorprendente elogio en el Manchester: "Nunca tiene"

El neerlandés habló de la brillante actuación que tuvo el argentino frente al West Ham y destacó su actitud para enfrentar a los rivales.

El entrenador del Manchester United, Erik Ten Hag, volvió a elogiar el pasado miércoles a Alejandro Garnacho luego de que el argentino sea la figura en la victoria 3 a 1 frente a West Ham. El neerlandés destacó una de las cualidades del delantero argentino relacionado a lo actitudinal.

Cuando el encuentro ante el equipo de Londres por la quinta ronda de la FA Cup estaba en dificultades por 1 a 1, Garnacho apareció con toda su calidad y le dio la ventaja a los "Red Devils" a través de un golazo que hizo delirar a los fanáticos en el estadio Old Trafford. Minutos después de ser elegido como el mejor jugador del encuentro, su DT valoró la entrega del chico de 18 años en conferencia de prensa.

Los elogios de Erik Ten Hag a Alejandro Garnacho por su brillante actuación

Ten Hag, quien tiene muy en cuenta a Garnacho a pesar de su juventud, lo elogió una vez finalizado el partido de manera particular. "Vi que hoy dio otro paso. Le dije antes del partido que era hora de que tuviera un impacto como titular, porque creo que es capaz de eso. Entonces, ese es el próximo paso que tiene que dar", remarcó el exentrenador del Ajax de Países Bajos.

Además, Ten Hag resaltó el brillante partido que jugó el jugador nacido en España y lo alabó por su actitud en la cancha: "La valentía es una de sus grandes habilidades, porque nunca tiene miedo”. Para finalizar, elogió la sorprendente velocidad y la facilidad que tiene Garnacho para gambetear: “Es una habilidad tan específica que no hay tantos jugadores que sean capaces de enfrentar a sus rivales y superarlos de esa manera. Él tiene más habilidades también, como el remate y la velocidad".

En lo que va de la actual temporada, Garnacho sumó 29 partidos con un total de 1167 minutos con cuatro goles y cuatro asistencias. Si bien al comienzo de la campaña comenzó desde el banco, con el correr los cotejos se ganó la confianza del DT y su titularidad es cada vez más contínua. En las próximas semanas, el "United" tendrá un choque clave ante Liverpool por Premier League y luego enfrentará al Betis por la Europa League, uno de los objetivos que le queda en la temporada.

El golazo de Alejandro Garnacho para Manchester United

En el estadio Old Trafford, el "United" recibió el duro West Ham de David Moyes. En un primer tiempo parejo no lograron sacarse ventaja, pero a los pocos minutos de la segunda parte, los visitantes se pusieron en ventaja gracias al argelino Said Benrahma.

Los conducido por el neerlandés fueron con todo. en búsqueda del empate y lo lograron por un tanto en contra de Nayef Aguerd recién a los 77. Cuando parecía que el partido continuaría en la prórroga, el argentino de 18 años nacionalizado dio el presente con toda su calidad para empezar a liquidar el encuentro.

A los 90 minutos, el "United" aprovechó que la defensa rival estaba mal parada. El delantero Wout Weghorst, el jugador al que Lionel Messi le dijo "Anda pa allá, bobo", remató dentro del área y su remate dio en un defensor. El rebote quedó en Garnacho, que, tras un gran control, sacó un potente derechazo que se clavó al lado del palo del arquero Alphonse Aréola.